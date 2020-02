CARNAPAUXIS 2020: O Bloco Serra da Escama foi pura diversão

O Bloco da Serra da Escama desfilou nesta sexta feira (21) pelas ruas de Óbidos, mostrando toda a alegria de seus foliões. A medida que o Bloco se aproximava da Praça da Cultura, muitos foliões foram entrando na folia do Serra, que teve como tema "O Prazer de Brincar Carnaval".

Na concentração, o bloco se organizou com uma comissão de frente formada por Mascarados Fobós, Porta Estandarte e outros destaques que desfilaram pelo bloco, embelezando o desfile do Serra da Escama. O bloco iniciou seu desfile por volta das 18h45 e fez todo o percurso com muita animação até chegar a Praça da Cultura por volta das 20h.

Na Praça da Cultura a banda de palco já estava pronta para receber os brincantes que se juntaram aos que já estavam por lá, ai a festa foi completa, rolando até altas horas.

O Carnapauxis continua neste sábado (22) com o Bloco Águia Negra, representante do Bairro da Cidade Nova.

BLOCO SERRA DA ESCAMA: Histórico

