CARNAPAUXIS 2020: O Bloco Águia Negra foi contagiante

O Bloco Águia Negra é o representante do Bairro da Cidade Nova e tem como símbolo uma Águia Negra, que seus fundadores adotaram em homenagem ao time do Coração do Bairro. Os componentes deste bloco capricham nas fantasias de seus destaques o que faz com que o bloco se diferencie dos demais e sempre arrasta uma multidão de foliões pelas Ruas de Óbidos.

Este ano o “Bloco do Povão”, como é carinhosamente denominado por seus brincantes, desceu a ladeira da Cidade Nova neste sábado, dia 22, e entrou no corredor da folia com toda disposição de alegrar a multidão que o seguiram. Este ano o Bloco desenvolveu o tema: "Sonho Real", em homenagem aos seus fundadores: Jorge Alvarenga Rodrigues, Lucimar do Amaral Rodrigues, Milton Selmo Soares e Maria Rosiete Nunes Ferreira, que fundaram o bloco com o intuito de animar o carnaval do bairro da Cidade Nova, vindo a se tornar um dos blocos mais animados do carnaval de Óbidos.

O Bloco saiu de sua concentração por volta das 18h45 e durante o seu percurso mais e mais pessoas se juntavam, aumentando consideravelmente a quantidade de brincantes que dançavam freneticamente animados pelos trios elétricos, chegando ao a Praça da Cultura por volta da 20h..

Alguns blocos obidenses, apesar de venderem abadás, como o e Águia, Xupaosso e Serra, não possui cordão de isolamento, com isso o carnaval obidense torna-se ainda mais democrático e popular e é isso que vemos nas fotografias seguintes, feitas no grande arrastão da alegria do Águia Negra.

BLOCO ÁGUIA NEGRA: Histórico

O Carnapauxis continua neste domingo (23) com o Bloco Xupa Osso, representante do Centro da Cidade.

