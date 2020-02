CARNAPAUXIS 2020: O Bloco Xupa Osso foi pura alegria

O Bloco Xupa Osso desfilou neste domingo, dia 23, pelas ruas estreitas do centro histórico de Óbidos, que ficaram tomadas por foliões, maisena e muita diversão, cenário do mais animado carnaval de rua da amazônia. O frevo, embalado por Xandi e Tony Amaral, contagiou a multidão que o acompanhou descendo a Rua Bacuri e fazendo um longo percurso até a Praça da Cultura.

Durante todo o dia a comunidade da folia do Bloco Xupa Osso já se mobilizava para acompanhar o bloco, considerado um dos mais animado do Carnapauxis, que este ano veio com o tema: “Nossa amiga Cleo”, em homenagem a Cleonice Barros, que faleceu recentemente e era uma das organizadoras do Bloco. Bonecos grandes vieram caracterizados de Mascarados Fobós, ícone do Carnapauxis, e seus brincantes contagiaram de pura alegria as ruas da cidade de Óbidos.

A concentração aconteceu na Praça de Sant´Ana, no centro histórico de Óbidos, onde os foliões começaram a se reunir desde cedo até a saída do bloco, por volta das 18h30, e chegou a Praça da Cultura por volta das da 09h. A Praça da Cultura ficou completamente lotada, mostrado o sucesso do Bloco e do Carnapauxis, que desfilou levando alegria pelas ladeiras de Óbidos e os foliões brincaram até altas horas na Praça da Cultura (Fobódromo).

Fundado em 01.02.97, o bloco Xupa Osso, uns dos pioneiros do Carnapauxis, têm como características principais os bonecos e os Mascarados Fobós gigantes que abrem e acompanham o desfile até a Praça da Cultura. Seus brincantes uniformizados com camisas coloridas estilo abadás, lotaram as ruas do centro histórico da Cidade de Óbidos.

O Carnapauxis continua nesta segunda (24), com o Bloco Unidos do Morro, o bloco dos Mascarados Fobós, representante do Bairro de Fátima, antigo Morro do Camelo.

www.obidos.net.br - Fotos de João Canto, Vander N Andrade e Odirlei Santos

