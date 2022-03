Carnapauxis: Hoje (01) seria o desfile do Bloco das Virgens, final

Nesta terça-feira, dia 1º de março de 2022, em Óbidos, seria o desfile do Bloco das Virgens, Bairro de Santa Terezinha. Por conta da pandemia, há dois anos não acontece o Carnapauxis e, portanto, não houve a Festa do Mascarado Fobó.

O Bloco da Virgens, todo ano, encerra os desfiles dos sete blocos oficiais do Carnapauxis, com toda alegria e irreverência de seus brincantes.

Em nossas postagens procuramos relembrar os belos momentos dessa festa, que antes de tudo, é uma confraternização dos obidenses e amigos, que veem no evento um momento de encontro e reencontro.

Esperamos, com toda força do coração, que toda essa situação de pandemia termine logo e que no próximo ano possamos nos reencontrar, brincar e festejar a vida no melhor carnaval de rua da Amazônia.

Estamos postando algumas fotos para relembra o Bloco das Virgens. Veja:

Fotos de João Canto

