A programação do Pré Carnapauxis, em Óbidos, iniciou neste domingo (1º)

A programação do Pré Carnapauxis, em Óbidos, iniciou neste domingo, dia 1º de janeiro de 2023, com um arrastão que saiu da Praça de Santa Terezinha, por volta das 19h, seguindo até a Praça da Cultura, onde a festa seguiu até as 23h.

Um bom público foi prestigiar a abertura da temporada do Carnapauxis, o melhor carnaval de rua do oeste do Pará, que há dois anos não acontecia por conta da pandemia. A programação do Pré Carnapauxis terá prosseguimento todos os domingos, até os dias oficiais do Carnapauxis, que iniciará no dia 15 de fevereiro, quando desfilarão 7 blocos oficiais.

Lembrando que todas as segundas feiras terá o tradicional Bloco Pai da Pinga, que sai sempre da Praça de Santa Terezinha, do Bar do Cachorrão.

Programação_do_Pré Carnapauxis

A programação do pré-Carnapauxis, que iniciará às 18h, indo até às 22h, todos os dias, ficou assim definida:

8/01 - Bloco Mirim Unidos do Umarizal

Saída: Cruzamento da Rua Antônio Fernandes e Av. Dom Floriano

15/01 - Bloco Serra da Escama

Saída: Cruzamento da rua Dr. Machado e Rua Dr. Picanço Diniz

22/01 - Bloco Águia Negra

Saída: Cruzamento da Av. Lauro Sodré e rua Pedro Alvares Cabral

29/01 - Blocos Xupa Osso e Vai ou Raxa

Saída: Av. Nelson Souza (em Frente à Ufopa)

05/02 - Bloco Unidos do Morro

Saída: Cruzamento da rua Tiradentes com rua Princesa Isabel

12/02 - Bloco das Virgens

Saída: Antônio Brito de Souza (Praça de Santa Terezinha)

