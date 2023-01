PRÉ CARNAPAUXIS 2023: Bloco Mirim alegra a criançada pelas ruas de Óbidos

O tradicional Bloco Mirim Unidos do Umarizal fez a sua primeira apresentação no domingo (09) pelas ruas da cidade, no segundo fim de semana de pré-Carnapauxis em Óbidos.

Embora o bloco seja destinado às crianças, foliões de todas as idades lotaram as ruas da área central da cidade no trajeto que saiu do bairro de Lourdes até a Praça da Cultura, onde famílias inteiras se reuniram e brincaram muito carnaval até as 22h.

O Pré-Carnapauxis é uma realização da Prefeitura de Óbidos através da Secretaria de Cultura de Óbidos, em todos os domingos antes dos dias oficiais do Caranapauxis, que começa dia 15 de fevereiro com os Blocos: Vai ou Raxa, Mirim, Serra da Escama, Xupa Osso, Unidos do Morro

Lembrando que todas as segundas feiras são do Bloco Pai da Pinga.

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/5655-pre-carnapauxis-2023-bloco-mirim-alegra-a-criancada-pelas-ruas-de-obidos#sigProId830e5575a4 View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/5655-pre-carnapauxis-2023-bloco-mirim-alegra-a-criancada-pelas-ruas-de-obidos#sigProId4e12324e81 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br