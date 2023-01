ÓBIDOS: Foi dada a Largada do Bloco Pai da Pinga 2023

Com o tema da música homenageando o Ex-Prefeito de Óbidos, Haroldo Tavares (in memoriam), brincante assíduo do carnaval obidense, o Bloco Pai da Pinga deu a largada da temporada do Carnapauxis 2023, nesta segunda-feira, dia 02 de janeiro, arrastando milhares de pessoas pelas ruas enladeiradas de Óbidos.

O Bloco Pai da pinga, como de praxe, saiu do Bar do Cachorrão, da Praça de Santa Terezinha, percorreu várias ruas da cidade e termina no memo local que saiu, onde os brincantes puderam se divertir pra valer.

O vídeo seguinte, baixado das redes sociais, é na subida do Mercado Municipal de Óbidos, onde o Bloco acelera e é uma correria só, onde os brincantes se divertem pra valer fazendo zig-zag por toda a subida da ladeira.

O bloco comandado por Arthur & Cia, a banda formada por componentes que tocam instrumentos de sopro, que tem a frente Rosildo do Sax tocando as antigas marchinhas de carnaval, são os ingredientes ideais para a diversão dos brincantes do Bloco Pai da Pinga.

A expectativa para o início do Bloco Pai da Pinga era muito grande, haja vista que há dois anos não fazia os tradicionais arrastões, e o povo obidense foi prestigiar, o qual desfilará todas as segundas, até antes dos dias oficiais do Carnapauxis, que este ano iniciará no dia 15 de fevereiro.

