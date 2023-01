PRÉ CARNAPAUXIS 2023: Domingo foi a vez do Bloco Serra da Escama

Neste domingo, dia 15 de janeiro de 2023, o Pré Carnapauxis teve prosseguimento com o desfile do Bloco da Serra da Escama, que saiu pelas ruas da cidade de Óbidos com muitos foliões que se divertiram pra valer durante todo o percurso.

O Serra da Escama, que tem que tem como presidente Marcos Mamede e Vice Márcio Pinto, concentrou no Bairro da Prainha, de onde saiu e tem suas origens, e a medida que o Bloco se aproximava da Praça da Cultura, muitos foliões foram entrando na folia do Serra.

Na Praça da Cultura a banda de palco recebeu os brincantes que se juntaram aos que já estavam por lá, aí a festa foi completa, rolando até as 22h.

Nesta segunda, dia 16, tem Pai da Pinga pelas Ruas de Óbidos.

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/5669-pre-carnapauxis-2023-domingo-foi-a-vez-do-bloco-serra-da-escama#sigProIdc6c9f62c30 View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/5669-pre-carnapauxis-2023-domingo-foi-a-vez-do-bloco-serra-da-escama#sigProIddb0920248f View the embedded image gallery online at:

