PRÉ CARNAPAUXIS 2023: Domingo foi a vez dos Blocos Xupa Osso e Vai ou Raxa

Neste domingo, dia 29, foi a vez dos Blocos Xupa Osso e Vai ou Raxa que se uniram e saíram pelas ruas de Óbidos alegrando o foliões obidenses e visitantes, em mais um domingo de Pré Carnapauxis.

A concentração aconteceu Próximo ao Prédio da UFOPA, de onde iniciou o arrastão dos blocos por volta das 18h30, em um longo percurso até chegar a Praça da Cultura que já contava com um bom púbico, para mais um dia de muito carnaval e alegria.

O povo que veio da cidade vizinha de Oriximiná foi recepcionado pela Banda de Música Manoel Rodrigues no Cais do Porto e seguiram pelas ladeiras de Óbidos até a Praça da Cultura, onde se juntaram a multidão e a festa rolou até as 22h.

Vem com a gente brincar o Carnapauxis, lembrando de hoje (20) tem o penúltimo arrastão do Bloco Pai da Pinga na cidade das ladeiras.

Carnapauxis 2023 - A Festa do Mascarado Fobó acontecerá no período de 15 a 21 de fevereiro, com sete dias de folia do melhor carnaval de rua do oeste do Pará.

FOTOS....



