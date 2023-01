PRÉ CARNAPAUXIS 2023: Bloco Águia Negra arrasta multidão pelas ruas de Óbidos

Há três semanas do Carnapauxis, o Bloco Águia Negra comandou a folia neste domingo, dia 23, em Óbidos. Considerado um dos mais tradicionais blocos do carnaval obidense, por trazer muitos foliões do Bairro da Cidade Nova, o Bloco do Povão, como é conhecido, arrastou uma multidão pelas ruas da cidade.

Vídeo...

A cada esquina que passava o Bloco ia se multiplicando e os foliões só pararam na concentração final, a Praça da Cultura, em frente ao Quartel. Este domingo superou todos os outros em números de participantes nos Blocos. Apesar da chuva torrencial que caiu por volta das 21h, a festa não parou e rolou até as 22h, e o povo não arredou o pé da Praça da Cultura.

Vídeo...

Os Blocos já mostram o que vai ser o Carnapauxis este ano e a expectativa é grande com relação ao número de turistas que irão participar o Carnaval de Óbidos. Muitos obidenses que moram fora, já estão na cidade e a tendência é aumentar à medida que se aproxima os dias oficiais do Carnapauxis.

FOTOS...



