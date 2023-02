CARNAPAUXIS 2023:  Bloco Serra da Escama desfilou defendendo a Cultura Obidense

Com o tema “Prainha, Berço da Cultura Obidense” e música de Milena Pinto e Jorge Cancão, o Bloco Serra da Escama, desfilou nesta sexta-feira, dia 17, e arrastou milhares de pessoas pelas ruas de Óbidos, mostrando toda irreverência de seus brincantes.

Na concentração, o bloco se organizou em alas, com uma comissão de frente composta por 14 meninas, cada uma com uma letra que, ao final, formam o nome do bloco: SERRA DA ESCAMA. Como porta estandarte se apresentou Amanda Silva com a fantasia representando a riqueza da Cultura Obidense. Acompanhando Amanda, outros dois destaques representando uma das manifestações folclóricas mais antigas de Óbidos o "Cordão da Arara", estava Ana Borges Pinto.

Outro destaque foi a jovem Suzane Barros representando uma flor da Vitória-Régia, muito encontrada no lago Pauxis, é a maior planta aquática do mundo e que tem a maior flor das Américas. Na mesma ala, apresentou-se a jovem Maria Luiza Pinto com sua fantasia representa uma "Garça Estilizada". O pássaro é um dos ícones da Serra da Escama.

Vídeo...

Como Rainha do Bloco Serra desfilou Carla Sabrina, com a fantasia que representou a força da Cultura Obidense, que com o passar dos tempos está sendo esquecida, como por exemplo: Cordões de Pássaros, Folias dos Bois entre outros.

Antes da saída do Bloco, a Diretoria homenageou Jorge Cancão, compositor da Musica do Serra em PArceria com Milena Pinto. Márcio Pinto entregou um certificado de agradecimentoa Cancão. Depois, o Bloco iniciou seu desfile por volta da 18h30, e fez todo o percurso com muita alegria de seus brincantes, que seguiram o bloco até chegar a Praça da Cultura por volta das 19h30.

O Quartel de Óbidos, na Praça da Cultura, serviu de cenário para o Serra, assim como para todos os blocos da grande festa popular do mais democrático carnaval de Rua da Amazônia, que vem se firmando como um dos mais importantes eventos e atração turística do município de Óbidos.

Histórico do Bloco Serra da Escama

Neste sábado (18) teremos o Bloco Águia Negra que sairá do Bairro da Cidade Nova.

FOTOS: Clique nas imagens seguinte...



http://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/5747-carnapauxis-2023-bloco-serra-da-escama-desfilou-defendendo-a-cultura-obidense#sigProId2afed09f97 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Fotos de João Canto e Mauro Nayan