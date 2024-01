Pré Carnapauxis 2024: O arrastão do Bloco Xupa Osso movimentou Óbidos

O tradicional "arrastão" do Bloco Xupa Osso agitou as ruas estreitas do centro histórico de Óbidos neste domingo, dia 21, marcando mais uma festiva apresentação no período de Pré-Carnapauxis. O bloco, conhecido por suas animadas performances nos domingos de carnaval, atraiu um público empolgante e divertido, criando um cenário de alegria e descontração pela cidade.

As ruas da histórica Óbidos, foram tomadas por foliões animados, maisena e muita diversão, animando a tarde ensolarada do pré-carnaval. Este evento serve como preparação para o período oficial da grande festa, que ocorrerá este ano de 07 a 13 de fevereiro.

O Bloco Xupa Osso, que este ano tem com presidente Nathália Silva e apresenta o tema "Os mistérios da Rua Bacuri", atraiu brincantes não só da cidade, mas também de diversas localidades da região. Um exemplo marcante foi a participação de foliões do município vizinho de Oriximiná, que chegaram em uma embarcação de grande porte que transportou os animados passageiros que invadiram a cidade das ladeiras em busca de folia.

Veja a transmissão que fizemos durante o arrastão do Bloco Xupa Osso....

A organização do evento optou por um percurso mais curto do que o habitual, mas a marca registrada do Bloco Xupa Osso, caracterizada por alegria e diversão, esteve presente em todos os momentos. O público presente aproveitou intensamente a atmosfera descontraída e festiva.

Para eternizar o momento, registramos o arrastão do Bloco Xupa Osso em fotografias, que estão disponíveis para download nas “Galerias de Fotos”, permitindo que todos os foliões revivam e compartilhem as memórias dessa tarde de folia.

Que venha o Carnapauxis 2024, com a promessa de mais alegria, diversão e, é claro, os tradicionais arrastões do Bloco Xupa Osso.

Galeria de Fotos...



http://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/6656-pre-carnapauxis-2024-o-arrastao-do-bloco-xupa-osso-movimentou-obidos-2#sigProId81f6423820 View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/6656-pre-carnapauxis-2024-o-arrastao-do-bloco-xupa-osso-movimentou-obidos-2#sigProIdf9baed5f63 View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/6656-pre-carnapauxis-2024-o-arrastao-do-bloco-xupa-osso-movimentou-obidos-2#sigProId1be0e50ead View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/6656-pre-carnapauxis-2024-o-arrastao-do-bloco-xupa-osso-movimentou-obidos-2#sigProId848b8bfb16 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br