Bloco Mirim Unidos do Umarizal lança música tema para o Carnapauxis 2024

Lançada na tarde desta segunda-feira (22), a música "Onde Se Aprende a Ser Folião", faz referência ao tema do bloco para esse ano, "Bloco Mirim: onde se aprende a ser folião", ressaltando a participação das crianças que, desde cedo, aprendem a gostar e cultivar o carnaval obidense.

Assinada por Artur Júnior, a letra tem a interpretação de Brenda Dianá, e arranjo musical de Jorge Cancão.

O Bloco Mirim Unidos do Umarizal completa 26 anos em 2024, e vai levar para as ruas de Óbidos, o orgulho de ensinar as novas gerações a gostarem de carnaval.

A apresentação oficial do bloco será no dia 8 de fevereiro, com a saída do tradicional "canto do seu Augusto", no reduto do Umarizal, no bairro de Lourdes.

Veja o Vídeo da Música....

