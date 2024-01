Carnapauxis 2024: Lançamento oficial do evento ocorrerá dia 26 de janeiro

Programação contará com apresentação do clipe e música oficial, além de desfiles.

O município de Óbidos, oeste do Pará, já vive a expectativa para o Carnapauxis 2024, sua maior expressão cultural na atualidade. A festa carnavalesca se destaca na região por ser aclamado pelo público como “o melhor carnaval de rua da Amazônia” tendo como símbolo o “Mascarado Fobó”.

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, trabalha para apresentar ao público um evento grandioso e moderno. Oficialmente, o Carnapauxis 2024 será realizado de 07 a 13 de fevereiro, mas os preparativos para a festa começam muito tempo antes.

“Os preparativos do Carnapauxis 2024 continuam a todo vapor, toda a nossa equipe de cultura já se encontra em movimento com os demais setores para proporcionar à nossa comunidade um carnaval grandioso com a emoção e euforia do povo obidense que é contagiante”, ressaltou, Luiz Carlos Queiróz, secretário municipal de cultura e turismo de Óbidos.

Lançamento oficial

O trabalho de produção da música, que contém a motivação do tema do Carnapauxis 2024, segue em andamento, e será apresentada juntamente com o Clip da chamada oficial do evento no dia 26 de janeiro, no estacionamento da Praça da Cultura, organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo e pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Óbidos.

O produtor e compositor, Jaylton Santos, responsável pela produção das peças publicitárias do evento, adiantou que o trabalho vai ser um dos mais lindos já apresentados e deixou um suspense no ar.

“Estamos realizando as gravações para o clipe da chamada oficial do Carnapauxis com representantes das agremiações carnavalescas, objetivando mostrar a essência dessa grandiosa festa. Nossa equipe da Ascom está trabalhando muito para mostrar o diferencial do carnaval de Óbidos nesse ano de 2024, a chamada está ficando linda, o clipe e a música estão sensacionais, o público com certeza, pode aguardar mais essa emoção”, adiantou, Jaylton.

Patrimônio Cultural e Artístico do Pará

O Carnapauxis é tradicionalmente conhecido como "A Festa do Mascarado Fobó”. É um evento que reúne as mais diversas figuras dos folguedos carnavalescos, através dos blocos: Vai ou Raxa, Mirim Unidos do Umarizal, Serra da Escama, Águia Negra, Xupa Osso, Unidos do Morro e Virgens, que reverenciam o ícone característico da folia obidense, cuja figura é a maior atração para o público presente.

Durante os sete dias de festa, o Mascarado Fobó desfila pelas estreitas ruas da cidade de Óbidos até a Praça da Cultura, que no período do evento recebe o nome de "Fobódromo".

O Carnapauxis é reconhecido pela Lei Nº 7.225, de 24 de novembro de 2008 como “Patrimônio Cultural e Artístico do Pará”, e seu símbolo é o “Mascarado Fobó”.

Pré-Carnapauxis

Nesse domingo, 14, a prefeitura realiza mais um pré-Carnapauxis com o arrastão do Bloco Águia Negra, saindo do bairro Cidade Nova em direção à Praça da Cultura.

“Domingo, agora, teremos nas ruas o Bloco Águia Negra, que é conhecido como o bloco do povão que reúne muitos brincantes, formando uma avalanche humana pelas ruas da cidade. Queremos convidar todos as pessoas que gostam de brincar um carnaval diferente, sejam todos bem vindos ao Carnapauxis 2024”, finalizou, Luiz Carlos.

Galeira de Fotos...



http://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/6636-carnapauxis-2024-lancamento-oficial-do-evento-ocorrera-dia-26-de-janeiro#sigProIdaf425eab85 View the embedded image gallery online at:

Fonte:Comunicação/Pmo - Por: Marcos Cantuário