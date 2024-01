Carnapauxis 2024 é oficialmente lançado em Óbidos com uma grande festa

ÓBIDOS - Na noite desta sexta-feira, dia 26, a cidade de Óbidos viveu momentos de pura alegria e expectativa com o lançamento oficial do Carnapauxis 2024. O evento, realizado pela Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, marcou o início da contagem regressiva para um dos maiores e mais aguardados carnavais de rua do Pará.

A Boite Stylus foi o palco escolhido para dar vida ao lançamento do Carnapauxis 2024. A festa começou com uma apresentação da Escola de Música Manoel Rodrigues, que encantou o público presente. Em seguida, os destaques dos blocos carnavalescos Mirim, Serra da Escama, Águia Negra, Xupa Osso, Morro e Pai da Pinga tomaram o palco, proporcionando performances animadas e recebendo calorosos aplausos dos espectadores.

O ponto alto da noite foi a revelação da marca e do slogan do Carnapauxis 2024. Com o slogan "Mascarado Fobó o rei da festa", dá a identidade visual do carnaval reflete a energia contagiante e a diversidade cultural que fazem do Carnapauxis um dos eventos mais animados e democráticos do Pará. Marcus Cantuário, mestre de cerimônia, compartilhou insights sobre o processo criativo e destacou a importância dos elementos que serão utilizados na divulgação do evento.

Além disso, o público teve o prazer de conhecer a música tema do Carnapauxis 2024, interpretada por Edilson Santana e com letra autoria de Jailton Santos. O lançamento do videoclipe da música trouxe ainda mais empolgação para a noite, proporcionando aos presentes uma prévia da trilha sonora que embalará os dias de folia em Óbidos.

Com a expectativa elevada, o Carnapauxis 2024 está programado para acontecer de 07 a 13 de fevereiro, com sete blocos carnavalescos desfilando pelas ruas de Óbidos e prometendo levar alegria e diversão para todos os foliões. O evento reafirma sua posição como um dos carnavais de rua mais animados e inclusivos da região, celebrando a tradição e a cultura local. Prepare-se para viver dias inesquecíveis de folia no Carnapauxis 2024!

Galeria de Fotos....



