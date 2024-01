Pré Carnapauxis 2024: Bloco Pai da Pinga agita foliões em seu penúltimo dia pelas ruas de Óbidos

O clima de folia está tomando conta das ruas de Óbidos com a aproximação do Carnapauxis 2024, e o Bloco Pai da Pinga fez a festa nesta segunda-feira, 29 de janeiro, em seu penúltimo arrastão pelas charmosas ruas da cidade Presépio.

Sob o comando animado de Arthur & Cia e a energia contagiante da banda liderada pelo Mestre Rosildo, o Bloco Pai da Pinga arrastou uma multidão de foliões em um percurso que teve início às 19h. As ruas do Bairro foram palco para os primeiros passos da folia, e a festa ganhou ainda mais intensidade ao percorrer as principais vias da cidade.

O desfile contou com a participação dos "personagens" que se concentram desde cedo no Bar do Cachorrão, em frente à Praça de Santa Terezinha, ponto de partida do bloco. O símbolo marcante do Pai da Pinga, o Boi de Pano, abriu o cortejo, encantando os espectadores ao longo do percurso.

Em um ano especial para o Carnapauxis, que ocorrerá de 07 a 14 de fevereiro, o Bloco Pai da Pinga proporcionou uma experiência ainda mais única aos foliões, estendendo seu trajeto e garantindo que a diversão se prolongasse até as 22h, quando retornou ao ponto de partida na Praça de Santa Terezinha.

O pré-Carnaval em Óbidos tem se destacado pela alegria contagiante, e o Bloco Pai da Pinga não decepcionou, deixando um gostinho de quero mais para o grande evento que se aproxima. Com sete blocos agendados para desfilar durante o Carnapauxis 2024, a cidade está se preparando para receber visitantes de todas as partes, ansiosos por participar dessa festa tradicional e animada.

Se você ainda não se contagiou pelo espírito carnavalesco, prepare-se, pois o Carnapauxis promete ser uma celebração inesquecível, repleta de música, dança e alegria. Óbidos está pronta para receber todos os amantes do Carnaval em um dos eventos mais aguardados do ano.

Estamos esperando por você, pra brincar o melhor carnaval de rua da Amazônia!

Nesta segunda, o Site www.obidos.net.br acompanhou parte do percurso do Bloco fazendo Lives pela nossa Fanpage do Facebook – https://www.facebook.com/obidos.net.br - que você pode assistir novamente.

