Em Óbidos, o arrastão do Bloco das Virgens encerra o Pré Carnapauxis 2024

O Pré Carnapauxis atingiu seu ápice neste domingo com o animado arrastão do Bloco das Virgens, que saiu do Bairro de Santa Terezinha e percorreu diversas ruas, arrastando consigo uma multidão de brincantes entusiasmados. A festa culminou na Praça da Cultura, onde milhares de pessoas se reuniram para a grandiosa festa da dispersão, que se estendeu até as 22h30.

O Bloco das Virgens encerrou de maneira espetacular essa primeira fase do Carnapauxis, preparando o terreno para os desfiles oficiais dos sete blocos que tomarão as ruas de Óbidos a partir da próxima quarta-feira, dia 7 de fevereiro. O aguardado desfile terá início com o Bloco Vai ou Raxa e se estenderá até o dia 13 de fevereiro, com o tão esperado desfile do Bloco das Virgens, conhecido por sua irreverência e criatividade.

Não podemos esquecer que nesta segunda-feira, dia 05 de fevereiro, é a vez do Bloco Pai da Pinga se despedir dessa primeira fase do Carnapauxis, prometendo uma despedida em grande estilo.

O Carnapauxis 2024 promete ser uma celebração memorável, repleta de música, dança e tradição, unindo a comunidade em uma festa que destaca a cultura local. A cidade de Óbidos se prepara para receber todos os foliões com as portas abertas e a hospitalidade característica da região.

Prepare-se para vivenciar o espírito festivo do Carnapauxis em Óbidos, onde a alegria contagia e a tradição se encontra com a modernidade em um dos carnavais mais esperados da Amazônia.

“Faça como Rio Amazonas, passe em Óbidos, e curta o melhor carnaval de Rua da Amazônia”.

www.obidos.net.br - Fotos aéreas de MAuro Pantoja