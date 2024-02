CARNAPAUXIS 2024: Bloco Vai ou Raxa abre o carnaval em Óbidos

O Carnapauxis 2024, considerado o melhor carnaval de rua da Amazônia, iniciou os dias oficiais nesta quarta-feira, dia 07 de fevereiro, e quem teve a honra de dar o pontapé inicial foi o animado Bloco Vai ou Raxa, do Bairro São Francisco. A cidade de Óbidos, conhecida por sua atmosfera única e calorosa, está pronta para sete dias de pura diversão, do melhor e mais democrático Carnaval de Rua da Amazônia.

Com mais de uma década de tradição, o Bloco Vai ou Raxa conquistou seu espaço e, desde 2015, desfila entre os Blocos Oficiais do Carnapauxis, garantindo seu próprio dia de destaque, a quarta-feira. Este ano, o bloco escolheu o tema "Explosão de Emoções", que serviu de inspiração para sua música, que tem como compositor Toni Rogério, na voz de Neto Moreno, embalando o desfile e contagiando todos que acompanhavam.

A característica marcante do Bloco Vai ou Raxa é a exuberante quantidade de fantasias criativas e diversificadas que seus brincantes exibem, distribuídos em alas, cada uma representando o tema escolhido. As belas e belos jovens que compuseram as alas "Explosão de Emoções" chamaram a atenção por onde passaram, encantando o público com sua criatividade e entusiasmo.

A jovem Taís Marialva Rodrigues, como porta estandarte, foi um dos destaques do desfile, representando com graciosidade o Bloco Vai ou Raxa. Outro destaque foi a Rainha do Bloco, a jovem Lucirlane Tavares, onde sua fantasia "Majestosa Soberana do Carnaval" exibia o símbolo do Carnapauxis, o Mascarado Fobó.

Outros brincantes ilustres também se destacaram, como a primeira ala formada por 10 casais, que usam em suas vestes cores vibrantes, confeccionadas por Iracy Lopes, cada um contribuindo para a energia vibrante que marcou o desfile.

O desfile teve início por volta das 19h, saindo da concentração no Bairro São Francisco e chegando à Praça da Cultura (Fobódromo) às 21h. O local se transformou em um verdadeiro palco de celebração, com música, dança e alegria contagiante, garantindo que os foliões se divertissem pra valer neste primeiro dia do Carnapauxis 2024.

Ao longo da semana, mais seis blocos oficiais do Carnapauxis prometem agitar as ruas de Óbidos, proporcionando momentos inesquecíveis e reafirmando a tradição do carnaval amazônico.

Os moradores e visitantes estão ansiosos para vivenciar a magia dessa festa única, que une tradição, criatividade e muita diversão em um cenário espetacular à beira do Rio Amazonas. Venham para Carnapauxis 2024, ainda está em tempo!

Clique aqui para ver o histórico do Bloco Vai-ou-Raxa

O Carnapauxis continua nesta quinta-feira (08) com o Bloco Mirim, a alegria da criançada.

GALERIAS DE FOTOS.....



