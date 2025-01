Pré Carnapauxis 2025: Alegria da criançada marca o arrastão do Bloco Mirim

Óbidos segue em ritmo de festa com o Pré Carnapauxis 2025, que neste domingo, 19 de janeiro, trouxe muita animação com o arrastão dos Blocos Mirim. Crianças, famílias e foliões de todas as idades tomaram as ruas da cidade, espalhando alegria e descontração.

O Bloco Mirim, formado principalmente por crianças, deu início ao desfile no Bairro da Prainha, na esquina do Sr. Augusto, arrastando uma multidão empolgada pelas vias da cidade. A energia e o entusiasmo dos pequenos foliões contagiaram todos que acompanhavam o trajeto.

Ao som de músicas carnavalescas, os foliões se juntaram à festa, levando mais alegria à Praça da Cultura, onde a banda de palco, Brisa Show, recepcionou os brincantes. A festa seguiu noite a dentro, em uma atmosfera envolvente de diversão e celebração.

O Pré Carnapauxis é uma amostra do que está por vir no Carnapauxis 2025, que acontece de 26 de fevereiro a 4 de março com a participação de sete blocos tradicionais. Nesta segunda-feira, dia 20, o Bloco "Pai da Pinga" promete dar continuidade à folia, reforçando a tradição e o espírito carnavalesco que fazem de Óbidos um destino único na região.

Galeria de Fotos....

















































