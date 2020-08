O obidense Klinger Carvalho participará de exposições na Europa

O artista obidense Klinger Carvalho participará de duas exposições na Europa: Uma é no Kunsthalle de Bratislava, na Eslováquia, que abre dia 05 de agosto e a outra será no Centro Polonês de Esculturas em Oronsko, Polônia, que abre no dia 08 de agosto de 2020.

EXPOSIÇÃO KUNSTHALLE BRATISLAVA

A exposição “NA HRANE” (No Limite) explora fronteiras e experiências associadas com situações limítrofes através de várias contribuições artísticas. Essas contribuições referem-se a experiências pessoais limítrofes ou criam situações limítrofes através de certas estratégias e abordagens artísticas.

O espectro das contribuições da exposição varia desde a reconstrução do espaço, de um momento verdadeiramente experiente, de morrer para uma instalação experimental química, em que a incrustação cristalina progressiva de uma solução salina pode ser observada.

Nessa exposição Klinger estará participando com variações destes dois trabalhos, além de um que foi concebido para ficar na frente do museu.

Serviços:

A exposição em Bratislava:“NA HRANE” (No Limite“)

Abertura: 05 de agosto

Duração: 5 de agosto a 30 de outubro

Tem como idealização e Curadoria: Martin Juef

E Co-Curadoria: Zorka Lednárová

Site: https://kunsthallebratislava.sk

A outra exposição será realizada no Centro de Escultura Polonesa, em Orońsko (Rzeźby Polskiej W Orońsku): A exposição em Oronsko se chama: “Nie żucaj kamieniami mieszkając w szklanym domu” (Não se deve jogar pedras em uma estufa).

Serviços:

Abertura: 08 de agosto

Duração: 08 de agosto a 27 de outubro

Sao os idealizadores e curadores : Gottfried Hafemann / Leszek Golec

E tem coordenacao de Nadine Hahn

Site: https://www.rzezba-oronsko.pl/EN/

KLINGER CARVALHO

Francisco Klinger Carvalho nasceu em Óbidos (PA), Brasil, em 1966. Graduado em Educação Artística pela Universidade Federal do Pará, Belém, Brasil e pós-graduado (especialização e mestrado) em Escultura pela Academia de Arte de Düsseldorf, Alemanha, com orientação do Professor Tony Cragg. Foi bolsistea do DAAD (Deutscher Akademischer Austauchdienst/Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico) assim como do Estado de Hessen, Alemanha e IAP (Instituto de Arte do Pará). Desde 1986 participa de exposições individuais e coletivas no Brasil, Europa e América. Vive e trabalha em Porto Alegre e Belém (Brasil), e Frankfurt (Alemanha).

Fotos das obras de arte de Klinger Carvalho



http://www.obidos.net.br/index.php/cultura/artes/3579-o-obidense-klinger-carvalho-participara-de-exposicoes-na-europa#sigProId340c0c25a6 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.