O Pintor Jorge Mamede desenvolve o projeto "A Arte Através dos Pincéis"

O Projeto "A Arte Através dos Pincéis", nasceu de um sentimento de compartilhamento de conhecimentos do pintor obidense Jorge Mamede, que no início de sua carreira recebeu incentivo do saudoso Saladino de Brito, que visualizou através de seus desenhos, um dom que precisava ser desenvolvido com eficácia para melhor rendimento de seus trabalhos artísticos.

O Projeto iniciou no dia 14 de dezembro de 2013, no Clíper do Sagrado Coração de Jesus, no bairro da Cidade Nova, realizado todos os sábados das 08 às 10h, tendo total apoio do Conselho Comunitário do referido bairro, na pessoa da Professora Ana de Lourdes Alves, contando também com a colaboração de Mauro Sena.

A Arte Através dos Pincéis tem como objetivo primordial repassar conhecimentos através do desenho e da pintura, às crianças, adolescentes, jovens, enfim, a quem demonstrar interesse em desenvolver seus dotes artísticos através dos pincéis.

Turma de Pintura e Jorge Mamede

“Há muito tempo sentia em meu coração o desejo de repassar meus conhecimentos para que outras pessoas também se sentissem capazes de criar, de colocar na tela a sua inspiração, através de paisagens imagens, brincar com as cores e depois se alegrar com suas criações”, comentou Jorge Mamede.

Continua Jorge Mamede: “Hoje me sinto feliz por ver meu sonho tornando-se realidade, quando observo o interesse de meus futuros artistas, através de seus desenhos suas pinturas, sinto-me feliz e realizado, com sentimento de dever cumprido, pois sei que estou contribuindo com o repasse de meus conhecimentos para as futuras gerações, colaborando e valorizando cultura do lugar onde nasci”.

Aula de pintura

Atualmente o projeto está sendo desenvolvido em sua residência, o qual conta com a contribuição de colaboradores, mesmos assim, ainda enfrenta dificuldades para manter o Projeto que forma jovens que tem interesse pela pintura e procuram se inserir no mundo da aprendizagem das artes.

Jorge Mamede está precisando de ajuda para continuar seu trabalho e quem quiser contribuir, poderá adquirir um dos seus quadros, que estão sendo vendidos a preços módicos. Quem estiver interessado nos quadros ou queira ajudar, entrar em contato pelo telefone 093 92117855 ou fazer um Pix 514.945.742-68 para Jorge Eder Prata Mamede. A cultura obidense agradece!

Jorge Mamede e sua arte

Finalizando a conversa com este Site, Jorge Mamede agradece: “Agradeço primeiramente a Deus, por me proporcionar a realização desse projeto, agradeço a todos os que contribuíram direta e indiretamente para concretização do mesmo, aos meus queridos alunos, aos pais pelo empenho na participação de seus filhos e aos admiradores que sempre nos fazem visitas. Não cito nomes, pois poderia esquecer alguém, pois todos foram demasiadamente importantes dentro do processo. Acredito que desse projeto, muitos artistas plásticos surgirão nesta cidade. E creiam que quem ganhou o maior presente, fui eu. Obrigado! Que Deus nos proteja, sempre!”

FOTOS....



