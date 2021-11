A Arte da Pintura Corporal do obidense Rick Santos

A pintura corporal é uma manifestação cultural presente em várias sociedades, como os indígenas, hindus, africanos e na sociedade ocidental por meio da maquiagem e da tatuagem.

Os índios utilizam a pintura corporal como meio de expressão ligado aos diversos manifestos culturais de sua sociedade. Para cada evento há uma pintura específica: luta, caça, casamento, morte. Todo ritual indígena é retratado nos corpos dos mesmos na forma de pintura, é a expressão artística mais intensa dos índios. A tinta é feita de urucum, jenipapo ou babaçu na maioria das vezes.

Nesse contexto, estamos apresentando o artista obidense Rick Santos, 28 anos, artista, maquiador e cabeleireiro, o qual trabalha com pinturas corporais para expressar sua arte seguindo vários temas. Possui experiência profissional na área da beleza, na qual atua, buscando sempre a aprendizagem, troca de conhecimento, como também busca sempre conhecer coisas novas e abrangência intelectual artística no mundo da beleza, em qualquer meio social que a desenvolva.

Desde de 2016, utiliza suas atividades profissionais para colaborar em diversas áreas e já desenvolveu trabalhos de ação sociais através da prefeitura e espaços de belezas com prestação de serviços ao município de Óbidos, procurando contribuir e realizar sonhos. “Sempre pensando nos benefícios que irei deixar para a sociedade e proporcionando novas alegrias e satisfação ao cliente”, comentou Rick.

Perguntado como e quando iniciou a sua arte com pinturas corporais, Rick Santos respondeu: “Iniciei profissionalmente em 2019, através de trabalhos carnavalescos, partindo de ideias em cima dos trabalhos artísticos desenvolvidos em blocos carnavalesco e por meio de conteúdo gerado em redes sociais”.























Fotos_das_pinturas de Rick Santos

Sobre suas formações artísticas que o levaram a desenvolver pintura corporal, Rick Santos informou: “Além do dom artístico ter vindo de berço, sempre fiz curso profissional para especialização na área, sendo que o primeiro curso que tive contato com pintura e desenho foi com o artista plástico renomado Ricolla, realizado na Casa da Cultura de Óbidos”.

Perguntamos quais motivos que os inspiram a fazer as pinturas corporais, Rick Santos respondeu: “Eu não diria que teria motivos, mais sentimentos, desejos, amor pela arte, levar e compartilhar esta emoção do trabalho finalizado às pessoas que amam ou admiram a arte em sua forma, tendo mais cor, brilhantismo e sentimento carregado de estar sempre levando uma mensagem boa aos olhos do público”.























Fotos_das_pinturas de Rick Santos



Rick Santos realiza trabalhos de pinturas corporais durante ano inteiro, produzindo conteúdo para suas redes sociais, como também para ensaios fotográficos, entretanto a demanda maior é na época de carnaval (Carnapauxis) e nas festas de Halloween. Além disso, Rick trabalha tema que tem como fundo as causas sociais: “...como forma de apoio, concretização ou protesto, naquilo que esteja ocorrendo no dia a dia, que nos levam a assuntos a serem debatidos e refletidos”, comentou.

“Quero aproveitar esta matéria para agradecer a admiração as pessoas que sempre estão ativas através de redes sociais, me dando muito amor e carinho. Pelas mensagens carinhosas que recebo e aos apoiadores dos meus projetos de ensaios fotográficos, como Nil Cerdeira, Lukas Leão e a enfermeira Solliane. Aproveitar e pedir para as autoridades competentes do município, olharem com mais carinho os artistas em geral de meu município, valorizando-os através de apoio em capacitação, feiras export e outros meios de crescimento e valorização, que gere uma renda extra de trabalho a cada artista de nossa cidade. Assim uma Óbidos melhor, mais colorida, com sua cultura elevada a uma categoria descente e bem vista aos olhos de nossos vizinhos e o mundo inteiro”, finalizou Rick Santos.

Contatos: Instagram @rick_star_makeup; Facebook: Rick Star(perfil profissional)

Por João Canto

