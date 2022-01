Orlando Nascimento e sua arte “Abridor de Letras” nos barcos de Óbidos

O projeto “Letras que Flutuam”, iniciou em 2004, a partir das observações da designer e pesquisadora Fernanda de O. Martins, ao se deparar com uma manifestação cultural da Amazônia, referente a maneira específica que barcos de madeira recebiam a sua denominação.

As observações que viraram pesquisa e monografia, analisam as manifestações sob o olhar do Design, isto é, avaliando os pontos de contato entre os letreiros dos barcos com a Tipografia Vitoriana do século XIX. Assim, o objetivo maior da pesquisa foi revelar um saber amazônico pouco conhecido, a prática de identificar os barcos de madeira ribeirinhos de uma forma diferenciada em toda Amazônia.

O projeto virou um “SITE” e as informações da pesquisa e os tipos de letras estampados nos barcos pesquisados estão disponíveis no mesmo, que pode ser acessado “AQUI”.

Nesse contexto, percebe-se que a tipografia dos nomes das embarcações se espalham por toda Amazônia, como também em outros estados brasileiros, sendo que os artistas que trabalham nesse viés são conhecidos como “Abridores de Letras”.

A arte de Orlando Nascimento nos Barcos de Óbidos

Em Óbidos, na região do Baixo Amazonas, existem vários pintores que se dedicam a arte de “Abridores de Letras”, sendo que um deles é o consagrado pintor obidense Orlando Nascimento, o qual também se dedica a essa arte com tipos especiais de letras, como podem ver na imagens que estamos postando nesta matérias, arte que vem se mantendo há muitos anos em Óbidos

A arte de Orlando Nascimento nos Barcos de Óbidos

Orlando Nascimento

Orlando Nascimento da Silva, artista obidense, nasceu no dia 19 de janeiro de 1969, na Comunidade de Nossa Senhora das Graças, na região denominada Costa do Parú, no Município de Óbidos. É filho do senhor Manoel do Canto da Silva e da senhora Maria Gomes do Nascimento. Com a idade de dois anos, veio morar na Sede do Município juntamente com seus genitores. Iniciou seus primeiros estudos em uma escola particular, com a professora Eliete Montes depois ingressou no ensino Municipal e concluiu o ensino médio na Escola São José.

A arte de Orlando Nascimento nos Barcos de Óbidos

Começou a pintar profissionalmente com a idade de 16 anos, e seu primeiro trabalho, foi o letreiro do Hotel Brás Bello, localizado na Avenida Dr. Corrêa Pinto, em frente ao Fórum de Justiça, na Cidade de Óbidos.

Já expôs suas obras em muitos estados e cidades brasileiras, como: no Blue Park Hotel, localizado no Cabo de Santo Agostinho, em Recife; Belém, Roraima, Santarém e Óbidos, onde é constantemente convidado para exposições realizadas em eventos culturais.

Orlando também se dedica a arte de “Abridor de Letras”, embelezando os barcos obidenses, com sua arte já consagrada em pintura de telas, como podem ver nas imagens seguintes de algumas de suas pinturas.

Fotos dos trabalhos de Orlando Nascimento



