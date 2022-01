A Arte de Gabriel Viana

Ângelo Gabriel Viana Jordão é obidense, tem 18 anos, é conhecido artisticamente como Gabriel Viana e é filho de Mara Viana e Wilson Jordão Filho. Gabriel está cursando o 2º ano do ensino Médio na escola Maurício Hamoy, o qual é artista plástico, que nesta matéria mostraremos as suas obras.

Gabriel Viana iniciou sua arte quando participava do “Carnaval Virtual”, em Óbidos. Iniciou fazendo desenhos de fantasias como carnavalesco virtual e só começou a trabalhar com a pintura após conhecer o pintor Jorge Mamede. “Tenho ele como um pai nas artes, pois ele me deu as primeiras dicas nos trabalhos em telas e me deu um enorme incentivo”, comentou Gabriel.

Obra de Gabriel Viana sobre o Mascarado Fobó

O principal tema de suas telas é voltado para a questão do Imaginário Caboclo, nessa "Encantaria Amazônica"* que o inspiraram. Também gosta de se expressar através de suas obras usando a técnica do abstrato ou surrealismo.

Perguntado se tinha algum artista que o inspira, Gabriel respondeu: “Bom, existem vários, rsrsrsrs. Eu me inspiro muito nos artísticas de Parintins que hoje em dia são praticamente meus Tutores na arte como: Glaucivan, José Trindade, Josinaldo, Wilton Cesar entre outros. Também me inspiro em artistas da nossa terra como: Naldo, Nil Cerdeira, Jorge Mamede, Orlando Nascimento, Albino Junior principalmente e João Bosco”.

Sobre suas obras, Gabriel Viana comentou: “As minhas obras são bem recheadas de contextos históricos, é isso que diferencia o meu trabalho, elas abordam o Lendário, o histórico e até mesmo o pessoal”.

Obras de Gabriel Viana, nova geração de artista obidense

Gabriel tem planos para o futuro, sendo que um deles é expor seus trabalhos em Óbidos, como também fora de Óbidos. “Sou um jovem que busco bastante o crescimento e aprimoramento. Quero ser exemplo para a minha geração. Busco sempre passar em minhas falas que, elas têm força e poder para conquistarem, pois Óbidos está recheada de grandes talentos, só falta serem dadas verdadeiras oportunidade a eles”, comentou Viana.

Gabriel geralmente divulga suas obras em suas redes sociais como no Facebook e no Instagram, ambos com o mesmo nome Gabriel Viana. Gabriel também leva suas obras para expor nas praças durante os finais de semana.

Contatos de Gabriel Viana: Facebook: Gabriel Viana; Instagram: Viana6628; E-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.

* Encantaria é uma forma de manifestação espiritual e religiosa afro-ameríndia, praticada sobretudo no Piauí, Bahia, Maranhão e Pará. Pode estar associada a diversas religiões presentes nesses estados, como a Pajelança ou Cura, o Terecô (Mata ou Encantaria de Maria Bárbara Soeira), o Babaçuê e o Tambor de Mina.

Por João Canto

