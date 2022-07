Quadros do artista obidense Albino Gomes estão à venda

O artista plástico obidense, Albino Gomes da Silva, se dedica a arte há muitos anos, o qual já produziu muitos quadros sobre a natureza amazônica, o qual está disponibilizando alguns de seus quadros para venda.

Estamos postando a imagem de dois quadros que estão disponíveis para venda, os quais podem ser adquiridos diretamente com o artista (093 992057465).

Veja as imagens dos quadros.



Conheça_Albino_Gomes da Silva

Albino nasceu a 31 de marco de 1967, no interior do Município de Óbidos-pa. Aos seis anos de idade foi acometido de poliomielite, que lhe acarretou Hemiplagia direita. Valendo-se da mão esquerda, superou as dificuldades de coordenação motora e, aos 26 anos, passou a trabalhar como pintor.

Autodidata, albino cria imagens a partir da percepção de que tem do mundo exterior, selecionou a natureza amazônica como tema preferido. Pinta animais, vegetais e paisagens com maestria, sem contudo, limitar-se a reproduzi-los. Nos conjuntos em que recorta da realidade, celebra a vida, destacando-a em uma sucessão de planos.

O Artista sobrepõe-se a outra limitação, a da pobreza, a começar da escolha dos suportes de trabalhos. Faz uso de materiais que estejam à mão, como por exemplo, disco de vinil e pedaços de madeira, além de papel que vez ou outra obtém.

O estúdio de Albino é a saleta da casa em que mora, num bairro de periferia, na cidade de Óbidos. Pela janela, ele não vê a floresta, nem o rio, mas trabalha com imagens do próprio interior, que dispões na memória dos tempos de menino andando pelas trilhas da mata e mergulhando nos rios.

Para quem vê a Amazônia e os amazônidas com olhos de criança, as imagens de Albino são das janelas abertas à emoção

Avelino do Vale

