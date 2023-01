AMAZÔNIA – SINFONIA DE UMA LEMBRANÇA, nova exposição de Klinger Carvalho

O artista obidense, Francisco Klinger Carvalho, que atualmente mora na Alemanha, estará com uma nova exposição que abrirá em 3 de fevereiro de 2023, na galeria Hafemann, na cidade de Wiesbaden, Alemanha.

Recebemos do Klinger Carvalho a seguint mensagem, informando sobre sua nova exposição, veja:

“Caros amigos,

Compartilho com vocês o convite de minha próxima exposição. Seguindo a variante da obra “Amazônia, Sinfonia de uma Lembrança”, mostra que estará na galeria Hafemann, na cidade de Wiesbaden.

Sobre esta obra/projeto a Historiadora Karin Stempel escreveu: "A obra mais extensa de Francisco Klinger Carvalho é essencialmente memória: “Amazônia, Sinfonia de uma Lembrança”. Em 1988, o artista começou a colecionar os sons que o cercavam. O chamado do “Capitão do mato”, a água batendo na proa do barco, os cantos dos Yanomami vindos da floresta tropical, depois a azáfama do Ver-o-peso, o grande mercado e centro comercial de Belém, tudo isso se condensa em um espaço sonoro atmosférico que emana polifonicamente de inúmeros alto-falantes pendurados nos galhos das árvores incendiadas e pretas como carvão – momento mor de um paraíso destruído, alertando que um dia esse desaparecimento derradeiro será́ cobrado de todos.”

Francisco Klinger Carvalho”

SERVIÇOS

Francisco Klinger Carvalho

Exposição: “AMAZÔNIA - SINFONIA DE UMA LEMBRANÇA”

Eröffnung / Freitag: 03 de fevereiro, 19:00 – 21h

Galerie Hafemann / Oranien Strasse 48, 65185.

Wiesbaden – Alemanha

