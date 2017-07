“A trajetória de vida de um filho da Amazônia", livro de Romualdo Figueira foi lançado em Óbidos

Foi lançado em Óbidos, no Cliper de Sant´Ana, nesta quinta-feira, dia 20, o livro o obidense Romualdo Figueira, intitulado “A trajetória de vida de um filho da Amazônia", onde o povo obidense foi prestigiar o evento de lançamento e contou com a presença do prefeito de Óbidos, Chico Alfaia.

O livro “A trajetória de vida de um filho da Amazônia", conta a história de sua vida, igual a de muitos obidenses que buscaram a continuação de seus estudos em outras cidades da Amazônia, não medindo esforços para atingir seus objetivos. Relata sua vida desde a infância até a conclusão do livro. Também descreve parte da história de outros membros de sua família.

O autor é filho de Pedro Xapury de Andrade Figueira e Áurea Maria Pinheiro de Andrade Figueira.

O Livro de Romualdo Saavedra, pode ser adquirido em Óbidos, com Graça Xapury, na Av: Dom Floriano 725, bairro N.Sra. de Lourdes-68250.000.

Fotos de Odirlei Santos

FOTOS...



View the embedded image gallery online at:

