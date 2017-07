“Um Pouco de Muitas Histórias”, livro de Célio Simões de Souza lançado em Óbidos

Aconteceu nesta sexta feira, dia 21, na Casa da Cultura em Óbidos, o lançamento do Livro de Célio Simões de Souza, intitulado “Um Pouco de Muitas Histórias”, que contem 43 contos e crônicas sobre personagens do interior do Estado do Pará.

O livro de Célio Simões retrata episódios cujos cenários são os municípios paraenses por onde o autor passou parte de sua vida, destacando Óbidos, sua terra natal, embora residindo a 50 anos em Belém do Pará. Nas narrativas que Célio faz, não é edifício concluir que suas lembranças do Baixo Amazonas, ainda estão arraigada em sua mente e seu coração.

Em sua apresentação, Célio Simões comenta sobre seu livro: “Sempre relutei. As desculpas para adiar esse projeto, eu as dava para mim mesmo, pois sempre escrevi sem maiores pretensões literárias, movido apenas pelo intuído de perpetuar as histórias e estórias, para os que não conhecem as miudezas das vidas interioranas, tendente a desaparecer por completo com o passar dos anos”.

Durante o evento de lançamento, várias autoridades municipais estavam presentes, como o Prefeito Chico Alfaia, assim como o Professor Carlos Vieira, que faz parte do Instituto Histórico de Santarém; Frei Joel, um dos diretores da Santa Casa de Misericórdia de Óbidos; jornalista Ronaldo Brasiliense, da Academia Literária de Letras de Óbidos, Professore Edithe, autora de vários livros, os quis fizeram parte da composição da mesa.

Logo após a fala dos componentes da mesa, Celio Simões autografou seu livro para as pessoas presentes e em seguida foi servido um coquetel.

A noite, no Cliper de Sant´Ana, Célio Simões ainda autografou seu livro para quem os adquiriu. Segundo Célio Simões, a renda do livro será toda doada à Santa Casa de Misericórdia de Óbidos.

Célio Simões

Célio Simões de Souza, idealizador e primeiro presidente da AALO, é advogado graduado pela UFPa e pós-graduado em Direito do Trabalho pela Universidade Cândido Mendes (RJ). Foi Coordenador da Escola Superior de Advocacia, professor na UNAMA, Juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, Juiz do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/PA e membro da Advocacia Consultiva da União. É membro da Academia Paraense de Jornalismo e da Academia Paraense de Letras Jurídicas. Recebeu Medalha de Prata em concurso literário da Revista TROFÉU (SP). É co-autor da obra “Rio Amazonas – Um Abraço Apertado”. Sua patrona é sua tia, a professora Cora da Silva Simões, que dedicou toda a vida ao magistério em Óbidos.

Fotos de Odirlei Santos.

FOTOS...



