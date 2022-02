Noite de autógrafos de Mateus Marinho no lançamento do livro “O Pequeno Sonhador”

Aconteceu nesta sexta-feira, dia 11 de fevereiro, o lançamento do Livro de Mateus Marinho, intitulado “O Pequeno Sonhador”, evento que aconteceu na Casa de Cultura de Óbidos, onde o poeta apresentou seu livro e concedeu autógrafos às pessoas que foram prestigiar o evento.

Durante o evento de lançamento, Mateus apresentou o livro, recitou poesias, cantou uma música, acompanhado por Joelson Araújo e emocionou o público presente recitando uma poesia dedicada a sua tia Lúcia.

Mateus Marinho autografando seu livro

Durante a cerimônia, Mateus se apresentou e comentou: “Neste momento gostaria de agradecer a Deus por um sonho que se concretiza, o lançamento de meu livro. Hoje a palavra que me define é gratidão”. Prosseguindo, Mateus agradeceu a todos as pessoas que os ajudaram a realizar seu sonho.

Mateus também comentou sobre a importância da poesia em sua vida, falou das dificuldades de seus familiares, da ajuda de sua tia Lúcia, que o apresentou as poesias. Sua vida mudou quando conheceu a poesia “Recomeço”, de Bráulio Bessa, que segundo Mateus, “parecia o espelho de minha vida”. “Gostei tanto dessa poesia que aprendi logo, aí recitei para minha avó e falei que queria ser poeta como Bráulio pra ganhar dinheiro e ajudar minha mãe, minha irmã e minha vovozinha, minha avó ficou muito feliz. Acredito que poesia é capaz de transformar a vida das pessoas, assim como transformou a minha”, comentou Mateus.

O evento foi cerimoniado por Ronielson Nunes, que anunciou a composição da mesa, da qual participaram: Mateus Marinho, o prefeito de Óbidos, Jaime Silva e sua esposa Alice Silva; Lúcia Nunes, tia de Mateus; Wilma Lúcia Marinho, Secretária de Cultura; Abiese Matos, representando a Secretária de Educação; Nerielma Marque, professora de Mateus, entre outras autoridades.

O Livro

O Livro “O Pequeno Sonhador”, do poeta obidense Mateus Marinho tem 20 poesias, distribuídas em 44 páginas, incluindo a poesia “O Pequeno Sonhador” que deu o título da obra. O livro tem o selo The Life Press, com as ilustrações de Beatriz Rosa.

Mateus e amiga apresentando seu livro

O Poeta

O poeta Mateus Nunes Marinho, morador da Comunidade Boa Nova, Paraná de baixo, no Município de Óbidos, oeste do Pará, ficou famoso durante este mês de maio de 2020, quando sua tia Lúcia divulgou nas redes sociais suas poesias e um vídeo, o qual fala sobre a vontade de ser poeta, mudar a sua vida e de seus familiares.

Venda do Livro

Quem estiver interessado em adquirir o livro de Mateus é só entrar em contato pelo whatsapp ou ligação nos seguintes telefones: (93) 99145-0017 – Adriana ou (93) 99109-2508 – Carlea.

FOTOS....



