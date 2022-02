Conto “O vaso grego” do obidense Romualdo Andrade foi o vencedor do prêmio Off Flip

O Conto “O vaso grego” do obidense Romualdo de Andrade Filho ganhou o prêmio Off Flip de Literatura 2022 realizado na cidade de Paraty, Rio de Janeiro, sendo que o resultado foi divulgado nesta segunda-feira, dia 14.

Romualdo de Andrade é obidense formado em Administração pela PUC-Campinas, cursa atualmente licenciatura em História da Universidade Mackenzie - SP.

Romualdo resumiu o conto “O vaso grego”: “O conto é uma peça de ficção que junta o Lago Grande com a Grécia. O filho, depois de décadas, tenta encontrar o vaso em que foram depositadas as cinzas de seu pai e rememora a infância perdida pelas alucinações causadas pelo apego e o amor que seu pai tinha pela cultura grega”.

Os contos, crônicas e poemas do Brasil e do exterior premiados serão publicados em coletâneas colaborativas (uma para cada gênero), com ampla variedade de temas, estilos e formas.

Os autores vencedores serão contemplados com 24 mil reais, assinaturas do Jornal Rascunho e do cine Petra Belas Artes (streaming), cota de livros do Selo Off Flip e box especial de livros.

Prêmio Off Flip

O Prêmio Off Flip de Literatura de Pataty, no Rio de Janeiro, foi criado pelo escritor Ovídio Poli Junior, que entre 2006 e 2013, foi coordenador literário do Circuito Off Flip, evento paralelo e complementar à Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP), com entrada gratuita e franqueada ao público. A partir de 2014 o Prêmio passou a integrar a programação da Off Flip das Letras.

O Prêmio tem por objetivo estimular a criação literária em língua portuguesa. Tem também como horizonte divulgar o trabalho e viabilizar a vinda dos autores vencedores a Paraty durante o período da FLIP.

