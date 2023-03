BIOGRAFIA: Fernando Canto, escritor, músico e compositor

FERNANDO PIMENTEL CANTO nasceu em Óbidos, no Estado do Pará, em 29 de maio de 1954. Graduou-se em 1980 em Ciências Sociais, pela Universidade Federal do Pará. Pós-graduado em Metodologia de Projetos Urbanos e Municipais, pela Escola Nacional de Serviços Urbanos, em 1983, no Rio de Janeiro, Teoria Antropológica, na UFPA em 1988 e em Desenvolvimento Sustentável e Gestão Ambiental, pelo NAEA/GEA, em Macapá, em 1999. É Mestre em Desenvolvimento Regional pela Universidade Federal do Amapá e Doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará.

Iniciou sua carreira profissional na vida pública em 1981, no governo do então Território Federal do Amapá, na Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral. Foi membro do Conselho Territorial de Cultura, professor de Metodologia e de Sociologia no Núcleo de Educação da UFPA, em Macapá, que deu origem à UNIFAP. Foi diretor da Escola de Artes Cândido Portinari. Coordenou o Núcleo de Arte da UFPA. Lecionou Antropologia Cultural na UFPA e Sociologia e Metodologia na SEAMA.

De volta à Macapá foi assessor da Fundação Estadual de Cultura. Coordenou o Departamento Municipal de Cultura, atualmente FUMCULT. Na UNIFAP foi diretor do departamento de Extensão e Atividades Comunitárias, assessor especial do Reitor, diretor da Rádio, TV e da Editora Universitária.

Compositor premiado em diversos festivais dentre eles, nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Macapá. É membro fundador do Grupo Musical Pilão e tem mais de 100 músicas gravadas, principalmente nos anos 80, grupo de vital importância no contexto da música amapaense.

Publicou mais de 15 livros de diversos gêneros literários como contos, crônicas e poesias, além de trabalhos de cunho científico na área da sociologia e da antropologia.

Livros – Adoradores do Sol, O Balsamo, Fedeu Morreu, Equinócio, A Água Benta do Diabo, O Centauro e as Amazonas, O Marabaixo, Os Tempos Insanos, Canção do Amor – Enchente, Literatura das Pedras, entre outros.

Em 2010 os livros de Fernando Canto foram expostos na Casa da Cultura de Óbidos na “Mostra da Literatura Obidense” promovida pela Secretaria de Cultura de Óbidos durante o mês de julho.

Segundo o escritor e crítico literário J. Arthur Bogéa, escreve na orelha de capa do livro “O Bálsamo e outros contos insanos”, lançado pela Editora Universitário, 1995: “A história literária de Óbidos já inscreveu vários nomes na escritura amazônica e na ficção brasileira como Inglês de Souza e José Veríssimo, da Escola Naturalista; o vigoroso modernismo de Ildefonso Guimarães e, agora, Fernando Canto com o Realismo Fantástico”.

Fernando é membro de diversas associações: Associação dos escritores do Rio de Janeiro, dos Escritores do Pará e dos escritores do Amapá; da Academia Amapaense de Letras – APL, da Academia Maçônica de Letras do Estado do Amapá e membro da Academia Artística e Literária de Óbidos – AALO.

Atualmente Fernando Canto é Diretor da Rádio, TV e Editora Universitária – Universidade Federal do Amapá UNIFAP/AP.

