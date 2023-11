O livro “Temporal de Cima” do obidense Ademar Amaral será lançado na Festa Literária de Santarém

Inicia nesta quarta-feira, dia 29, no Centro de Convenções Sebastião Tapajós, em Santarém, mais uma edição da Festa Literária (antiga Feira do Livro). O evento será realizado até domingo, dia 3 de dezembro, sempre de 9h às 21h, com programação inteiramente gratuita. A realização é do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), em parceria com a Prefeitura de Santarém/Secretaria de Cultura (Semc).

Conforme programação, no dia 1º de dezembro, à noite, durante a Festa Literária de Santarém, ocorrerá no stand da Secretaria de Cultura do Estado, o lançamento do livro do livro “Temporal de Cima”, do escritor obidense Ademar Ayres do Amaral, com direito a autógrafo, numa parceria com o Instituto Cultural Boanerges Sena.

O Livro

“Temporal de Cima”, um belo e poético título do novo livro do amazônida Ademar Ayres do Amaral, já prenuncia toda a riqueza literária contida em suas páginas, dando uma demonstração ao Brasil e ao mundo, de quanto a Região Amazônica esconde hábitos, palavras, manias culturais e, principalmente, rincões geográficos nunca dantes conhecidos.

Onde Comprar?

O livro “Temporal de Cima” custa R$ 40,00 e já pode ser adquirido pelo telefone (91) 98148-9788 – Whatsapp, comprovar o depósito e recebe o livro autografado, em casa. O Livro poderá ser adquirido no site da Editora Paka-Tatu.

Ademar Ayres Amaral

Ademar Ayres do Amaral nasceu em Óbidos, em 21 de abril de 1948, na tradicional Rua do Bacuri, hoje Deputado Raimundo Chaves, n.º 10, onde funcionava a afamada Farmácia Esculápio comandada pelo seu famoso avô, o português José Cardoso Ayres. É Engenheiro Civil, Membro da Academia Artística e Literárias de Óbidos – AALO, escritor, autor de várias obras e escreveu os livros: “A Encomenda e o Deputado”; em 2009, lançou “Catalinas e Casarões”, o primeiro romance da trilogia que o autor se propôs a escrever sobre o Baixo Amazonas; vindo depois o romance “Sementes do Sol”, em 2012, agora este “Temporal de Cima”. São romances independentes, mas que se interligam e traçam um painel daquela região.

A Festa Literária

A abertura oficial da Festa Literária de Santarém, que este ano homenageará o escritor Santareno Renato Sussuarana, será na quarta-feira, 29, às 19h30, com a participação de Heliana Barriga e Salomão Larêdo, escritores homenageados da 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e, logo após, show da banda paraense Amazônia Jazz Band, às 20h.

