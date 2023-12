Ademar Ayres do Amaral lançou o livro "Temporal de Cima" em Santarém

A cidade de Santarém foi palco de um evento literário emocionante, a Festa Literária, que acontece no Centro de Convenções Sebastião Tapajós. Entre os talentosos escritores presentes, destacou-se o obidense Ademar Ayres do Amaral, que lançou o seu mais recente trabalho, o livro "Temporal de Cima".

A Festa Literária, que teve início em 29 de novembro e se estenderá até este domingo, 3 de dezembro, atraiu amantes da literatura de toda a região. No dia 1º de dezembro, durante a noite, Ademar Amaral teve a honra de lançar oficialmente "Temporal de Cima" no stand da Secretaria de Cultura do Estado, em colaboração com o Instituto Cultural Boanerges Sena.

O escritor amazônida, conhecido por sua habilidade em explorar a riqueza cultural da Região Amazônica, recebeu calorosamente parentes, amigos e admiradores. Durante o evento, autografou exemplares do livro, proporcionando momentos especiais e personalizados aos leitores.

"Temporal de Cima" revela-se um título belo e poético, prometendo transportar os leitores para além das páginas, imergindo-os na fascinante diversidade cultural e geográfica da Amazônia. Ademar Ayres do Amaral, por meio de sua escrita envolvente, apresenta ao Brasil e ao mundo os segredos, palavras e peculiaridades culturais da Amazônia, revelando rincões geográficos antes desconhecidos.

O evento, marcado pela celebração da literatura e cultura amazônica, e o livro "Temporal de Cima", de Ademar Amral, promete ser uma leitura enriquecedora e inspiradora, destacando-se como uma contribuição significativa para a literatura brasileira.

Parte superior do formulário

Onde Comprar?

O livro “Temporal de Cima” custa R$ 40,00 e já pode ser adquirido pelo telefone (91) 98148-9788 – Whatsapp, comprovar o depósito e recebe o livro autografado, em casa. O Livro poderá ser adquirido no site da Editora Paka-Tatu.

Ademar Ayres Amaral

Ademar Ayres do Amaral nasceu em Óbidos, em 21 de abril de 1948, na tradicional Rua do Bacuri, hoje Deputado Raimundo Chaves, n.º 10, onde funcionava a afamada Farmácia Esculápio comandada pelo seu famoso avô, o português José Cardoso Ayres. É Engenheiro Civil, Membro da Academia Artística e Literárias de Óbidos – AALO, escritor, autor de várias obras e escreveu os livros: “A Encomenda e o Deputado”; em 2009, lançou “Catalinas e Casarões”, o primeiro romance da trilogia que o autor se propôs a escrever sobre o Baixo Amazonas; vindo depois o romance “Sementes do Sol”, em 2012, agora este “Temporal de Cima”. São romances independentes, mas que se interligam e traçam um painel daquela região.

Galeria de Fotos...



http://www.obidos.net.br/index.php/cultura/literatura/6545-ademar-ayres-do-amaral-lancou-o-livro-temporal-de-cima-em-santarem#sigProIdaeeefebefc View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Fotos de Gáucio Marinho