Projeto 'Escolas que se Abraçam' lança livro com capítulo dedicado a Óbidos

O Capítulo do livro “Em cada Canto, Um Encanto” é ilustrado com fotografias de João Canto

O projeto internacional "Escolas que se Abraçam", idealizado por José Santos, Selma Maria e Paloma Comparato, acaba de lançar o quinto volume de sua coleção, intitulado "Em cada Canto, Um Encanto". A obra, que tem como objetivo promover a leitura e a escrita entre alunos de escolas públicas de países lusófonos, destaca-se por sua abordagem intercultural e pelo incentivo à literatura infantil.

O novo volume apresenta uma rica troca de correspondências entre estudantes de quatro países diferentes: Brasil (Conceição do Mato Dentro e Dom Joaquim - MG, Óbidos - PA), Portugal (Óbidos e Machico), Angola (Moçâmedes) e Guiné-Bissau (Bissau). As cartas revelam detalhes fascinantes sobre as vidas dos alunos, proporcionando aos leitores uma imersão nos cantos e encantos de diversas culturas.

O 3º Capítulo é dedicado a Óbidos, no estado do Pará, Brasil, destaca-se pela participação ativa dos alunos da Escola Inglês de Souza. As trocas de correspondências entre esses estudantes e seus pares de uma escola em Portugal são ilustradas com belas fotografias de João Canto, proporcionando uma experiência visual única aos leitores.

Capítulo 3 é referente a Óbidos

O livro "Em cada Canto, Um Encanto" não apenas promove a interculturalidade, mas também ressalta a importância da literatura infantil como meio de conectar crianças de diferentes partes do mundo. O capítulo sobre Óbidos destaca a riqueza cultural e educacional dessa cidade paraense, reforçando o propósito do projeto de aproximar comunidades por meio da educação e da literatura.

Com o lançamento deste quinto volume, o projeto "Escolas que se Abraçam" reafirma seu compromisso em incentivar a leitura e a escrita, fortalecendo os laços entre as escolas participantes e proporcionando aos jovens uma perspectiva global por meio do compartilhamento de suas histórias e experiências.

CLIQUE AQUI PARA LER O LIVRO

SOBRE ESTE LIVRO

Crianças são sementes prontas para brotar se nós, adultos, as colocarmos em terra cheia de nutrientes. Nutrindo o tudo o que elas vivem o que vira alimento para uma infância bem bonita: comida saudável, conversas harmoniosas, carinho, trocas de saberes que transformam o cotidiano em algo cheio de imaginação.

Um Pouco de tudo o que acontece na vida de estudantes contado aqui neste livro cheio de cartas vindas de Angola, Brasil, Guine-Bissau e Portugal. Os textos sempre estão acompanhados do uma localização, do modo quo fica fácil identificar a cidade de onde eles vêm.

Foram dezesseis escolas públicas participando com diferentes municípios desses países. Como você verá nas próximas páginas, as cartas ganham vida em vários formatos Algumas, de um jeito mais tradicional, ou seja, no formato retangular de uma folha de caderno. Outras, transformam-se em figuras curiosas, compondo uma conversa entre fotografa e texto.

Outra informação importante e que para fazer um livro que respeitasse as variantes de todas as línguas portuguesas aqui presentes, contamos com o apoio de revisores locais de cada país. Por isso, você talvez encontro palavras redigidas do uma forma diferente. Outras, você não vai entender significado. Mas, calma! Quando isso acontecer, e muito provável que ela esteja circulada e colorida, o quo quer dizer que ela aparece no nosso glossário, nas páginas finais do livro.

Também nas últimas páginas ficam mapas para que você possa encontrar os lugares do onde falam os estudantes. E, claro, uma lista completa com os nomos de todas as escolas que participaram.

Esperamos que goste deste material que preparamos com tanto cuidado para que chegasse lindo até você!

Autores do Livro

www.obidos.net.br