O livro de Araquém Alcântara sobre crianças na Amazônia possui um capítulo acerca de Quilombos

O renomado fotógrafo Araquém Alcântara presenteou o mundo com um novo olhar sobre a infância na Amazônia. Seu livro, intitulado "Amazônia das Crianças", lançado recentemente, reúne histórias fascinantes de 15 crianças provenientes de seis Estados da Região Norte do Brasil.

Nesta obra, Alcântara captura não apenas imagens, mas a essência das crianças amazônicas, revelando suas diversões, sonhos e histórias. Entre os destaques estão os registros do quilombo Silêncio, localizado em Óbidos, no Pará, no capítulo "Resistência do Quilombo", assim como o registro de outras comunidades paraenses.

“Estima-se que existam mais de mil famílias morando em territórios quilombolas no município de Óbidos, distribuídas em 18 comunidades espalhadas em seis territórios. A comunidade do Silêncio, onde mora Rayene, faz parte do Território Cabeceiras, com titulação pela Fundacão Palmares em 2000, com mais de 17 mil hectares de área. que abriga ainda as comunidades de Apuí, Castanhaduba, Cuecé, Matá, São José, São José de Patauá, Vila Nova, Serra, Centrinho e Ponta Grande”, contexto na página 122 do livro de Araquém.

O trabalho de Araquém Alcântara, reconhecido internacionalmente por seus mais de 60 livros sobre meio ambiente, é enriquecido com textos do jornalista Morris Kachani, do educador ambiental Zysman Neiman e ilustrações do talentoso artista Ângelo Abu.

Dividido em dois volumes, o livro não só apresenta as vivências das crianças, mas também contextualiza suas histórias com aspectos históricos, sociais, econômicos e ecológicos, tornando-se uma valiosa ferramenta educativa.

O livro está disponível gratuitamente pela internet AQUI para todos que desejarem se maravilhar com a riqueza visual e narrativa dessa obra singular. Além disso, as instituições interessadas podem requisitar exemplares impressos gratuitamente.

O objetivo dessa iniciativa é inspirar os educadores da educação infantil a abordar temas importantes em sala de aula, sensibilizando as novas gerações para a preservação da Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, e para o cuidado com seus habitantes.

O patrocinador desta nobre causa, o C6 Bank, disponibilizou não apenas o livro, mas também um guia de utilização para professores interessados. As escolas (sejam públicas ou privadas), organizações não-governamentais e bibliotecas podem solicitar o kit impresso sem custo, preenchendo um formulário disponível no site do patrocinador.

Em um gesto de generosidade, cerca de 2 mil exemplares serão distribuídos para escolas públicas, incluindo aquelas localizadas nas comunidades que inspiraram este projeto. Além disso, está prevista a realização de encontros de formação de mediação de leitura nas comunidades retratadas na obra, promovendo ainda mais o acesso ao conhecimento e à cultura.

Essa iniciativa não apenas enriquece o universo literário infantil, mas também fortalece os laços comunitários e a conscientização sobre a importância de preservar e valorizar a riqueza cultural e ambiental da Amazônia.

