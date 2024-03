BELÉM: A advogada Camila Canto lança o livro "Processos Estruturais e Acesso à Justiça"

Na última sexta-feira, dia 01 de março de 2024, o auditório do CESUPA - Campus Alcindo Cacela II, foi palco do aguardado lançamento do livro “Processos Estruturais e Acesso à Justiça: mecanismos de proteção aos direitos e garantias fundamentais”, de autoria da advogada e professora universitária Camila de Paula Rangel Canto Souza.

O evento contou com uma palestra de mesmo título do livro, ministrada pelos ilustres professores José Henrique Mouta, Camila Canto e Arthur laercio. Durante a palestra, os participantes puderam mergulhar em discussões sobre os mecanismos de proteção aos direitos e garantias fundamentais, conduzidas pelos especialistas.

Após a palestra, teve início a tão aguardada sessão de autógrafos, onde os presentes, entre parentes, acadêmicos, profissionais da área jurídica e interessados em geral, tiveram a oportunidade de receber o livro autografado pela autora.

Camila Canto comentou sobre sua felicidade pelo lançamento do livro: “Me sinto realizada no dia de hoje, por celebrar essa fase da minha carreira e contar com tantas pessoas espaciais. Agradeço a cada um que esteve presente aqui e celebrou comigo, em especial a minha família, por cada momento até aqui”

O evento foi uma realização conjunta dos Grupos de Pesquisa Observatório de Tutela Coletiva e Estrutural - UFPA e Processo, Poder Judiciário e Implementação de Políticas Públicas no Estado Contemporâneo - CESUPA.

Camila Canto, além de ser graduada em Direito e mestre em Direito, Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional pelo Centro Universitário do Estado do Pará, é especialista em Direito Processual Civil Individual e Coletivo. Ela é também associada ao CESA - Centro de Estudos das Sociedades de Advogados Seção Norte e ao escritório Canto Advocacia, além de ocupar o cargo de Vice Presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB/PA. Sua atuação abrange áreas como direito civil, direito empresarial, direito do consumidor, direito empresarial e direito de família.

A advogada também é secretária do grupo de pesquisa Processo, Teoria do Direito e Jurisdição na graduação e pós-graduação em Direito do CESUPA, onde atualmente cursa MBA em Gestão Estratégica da Advocacia.

