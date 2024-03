Pró Índio lança Livro sobre a Folia de N.S. do Rosário de Patauá do Umirizal, em Óbidos

A Comissão Pró Índio de São Paulo editou o livro da professora quilombola Ivone Lopes Siqueira sobre a história de sua comunidade em Óbidos, Pará.

A Comissão Pró-Índio está lançou em março de 2024 o livro “A Folia de Nossa Senhora do Rosário no quilombo Patauá do Umirizal”, de autoria da professora e liderança quilombola Ivone Lopes Siqueira. O livro é o resultado de pesquisa realizada em 2022 no âmbito do programa “Ciência na Comunidade – Mulheres Quilombolas Pesquisadoras”, promovido pela Comissão Pró Índio de São Paulo (CPI-SP).

Na obra, a autora conta a história de criação do Quilombo Patauá do Umirizal, situado no município de Óbidos, no Pará, e apresenta uma etnografia da folia de Nossa Senhora do Rosário. A Folia é uma das principais manifestações culturais do quilombo, considerada um elemento de identidade da comunidade. Ivone a descreve como “o seguimento de uma prática tradicional afrodescendente que deve ser considerada como histórica, repassada de geração para geração, já como uma tradição”.

O projeto “Ciência na Comunidade”, implementado pela CPI-SP entre setembro e dezembro de 2022, contou com a participação de nove professoras de escolas quilombolas de Óbidos e Oriximiná, selecionadas por meio de edital. Com o apoio financeiro da Embaixada da Noruega e Christian Aid, o projeto proporcionou três meses de bolsa pesquisa, a doação de notebooks e orientação técnica para a elaboração das pesquisas nas comunidades.

Ivone comenta sobre como a publicação poderá contribuir para a regularização do território, uma luta que se desenrola há duas décadas. O processo foi aberto no Incra em 2004, mas somente em 2016 a comunidade recebeu da Fundação Cultural Palmares a certidão de autodefinição, condição necessária para iniciar o processo de regularização junto ao Incra. Até o momento, nenhuma etapa avançou rumo à titulação do território.

Há ao todo 19 comunidades quilombolas localizadas no Município de Óbidos, onde a Comissão Pró-Índio atua desde década de 1990, em parceria com a Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Município de Óbidos (ARQMOB), na luta pela conclusão dos processos de titulação dos territórios, pela sua proteção e pelo fortalecimento de suas organizações

