BELÉM: Ademar Ayres do Amaral lança seu Livro "No Ritmo da Festa (Ou Mais!…)"

Belém do Pará testemunhou uma noite marcante para a literatura local nesta quinta-feira, dia 09, com o lançamento do livro "No Ritmo da Festa (Ou Mais!…)" pelo renomado escritor obidense Ademar Ayres do Amaral. O evento, realizado no auditório do Laboratório Amaral Costa, reuniu muitos amantes da boa literatura.

A atmosfera do evento foi carregada de entusiasmo e celebração cultural, da obra cativante de Ademar Amaral. Reconhecido por sua escrita vibrante e habilidade em transportar os leitores para cenários envolventes, o autor mais uma vez promete cativar seus leitores com "No Ritmo da Festa (Ou Mais!…)".

A apresentação do livro ficou por conta do advogado e escritor Célio Simões, que fez uma breve introdução sobre o autor e a obra, proporcionando um contexto histórico da parceria de anos entre ele e Ademar Amaral. Esta parceria tem rendido uma literatura rica em história e memória, trazendo à vida os costumes do povo obidense e amazônida, através de relatos tanto realistas quanto fictícios.

Ademar Amaral também compartilhou ideias sobre seu livro durante o evento, antes de se dedicar à sessão de autógrafos, que foi um momento emocionante para os leitores presentes. Para encerrar a noite em grande estilo, um coquetel foi oferecido, proporcionando aos participantes a oportunidade de continuar as discussões literárias em um ambiente descontraído e festivo.

O lançamento de "No Ritmo da Festa (Ou Mais!…)" não apenas marcou a adição de uma obra significativa à cena literária obidense, mas também destacou a importância da cultura e da arte na região do Baixo Amazonas, reforçando o compromisso com a valorização dos talentos locais e a preservação das tradições amazônicas através da escrita.

O LIVRO

“No Ritmo da Festa (Ou Mais...!)”, o quarto romance de Ademar Ayres do Amaral, gira em torno de um baile com a famosa banda do maestro Alberto Mota, ocorrido em 1960, na Assembleia Recreativa Pauxis – ARP, na cidade de Óbidos, Pará. O autor, sempre fiel ao seu estilo de mesclar ficção e realidade, nos apresenta mais esta salada amazônica, como um painel dos costumes de uma época: vidas em jogo, política e tragédias de amor, tudo convergindo para ter seu fecho numa suntuosa festa, que marcou a vida daquela cidade.

