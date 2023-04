MÚSICA: Amauri Savino & Banda Simmon´s

Amauri Savino Vieira nasceu em 05 de dezembro de 1962 na cidade de Óbidos, no Pará. Filho de Alzino Brito Vieira e Maria Cinamor Savino, Amauri é casado e pai de quatro filhos.

Aos 15 anos, Amauri começou sua carreira profissional como cantor e participou de vários Festivais da Música Popular Obidense. Com sua paixão pelo romantismo, Amauri fundou a Banda Simmon's e lançou três LPs e um CD, nos quais incluiu várias composições de sua autoria.

Durante as décadas de 80 e 90, a Banda Simmon's alcançou grande popularidade na região do Baixo e Médio Amazonas, realizando shows em diversas cidades brasileiras, incluindo Belém, além de apresentações internacionais na Venezuela e Colômbia.

A banda participou do tradicional Baile dos Pauxis em Belém do Pará e teve como grandes sucessos as músicas "Muchacha Triste" e "Uma Pérola", compostas pelo obidense Sérgio de Andrade e que venderam mais de 2000 cópias.

Em_julho_de_2022, a Banda Simmon's se reuniu novamente, após 17 anos sem se apresentar, para um Show de sucesso no Palco do Cliper, durante a Festividade de Sant'Ana, mostrando que o talento e a paixão pela música ainda continuam presentes na carreira de Amauri Savino e sua banda. Durante a apresentação em julho de 2022, presentaram-se: Amaury Savino, Irineu Gomes, Salomão, Mijada e Pikachu

O CD seguinte foi digitalizado e publicado para que possam curtir um pouco do som dessa banda, que por sinal é muito bom.

MÚSICAS:

1 – MILHÕES DE BEIJOS (autor: Irineu Viana Gomes - (Neu Gomes) 0:00

2 - KAROLINE (autor: Amaury Savino) 3:30

3 - QUERO TER VOCÊ (autor: Renilson Antônio do Nascimento Soares - (Renê) 6:38

4 - DANÇA DO XÁBREGA (autor: Irineu Viana Gomes - (Neu Gomes) 9:27

5 - CHEGOU AO FIM (Versão: Wanderlei Brandão) 13:28

6 - ROSA BONITA (autor: Irineu Viana Gomes - (Neu Gomes) 16:49

7 - ROSE MARE (autor: Wanderlei Brandão) 19:42

8 - MINHA PRINCESA (autor: Irineu Viana Gomes - (Neu Gomes) 22:59

9 - MAR DE AREIA (autor: Irineu Viana Gomes - (Neu Gomes) 26:35

10 - UMA PÉROLA (autor: Sérgio D’Andrade/ Geraldo M-Pereira) 30:06

11 - MENINA LINDA (autor: Irineu Viana Gomes - (Neu Gomes) 33:21

12 - TE AMO TANTO (autor: Irineu Viana Gomes - (Neu Gomes) 36:08

13 - AMOR SAGRADO (autor: Geraldo M-Pereira) 38:33

14 - SIMMONS NO VANERÃO (autor: Irineu Viana Gomes - (Neu Gomes) 41:41

15 - VEM DANÇAR COM A SIMMONS (autor: Irineu Viana Gomes - (Neu Gomes) 45:03

