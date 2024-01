Carnaval de Óbidos ganha a música "Foliã das Ladeiras" de Délio Reis Aquino

Em meio à contagem regressiva para o Carnapauxis, a cidade de Óbidos recebe um presente musical que promete embalar os foliões durante os dias de festa. Délio Reis Matos de Aquino, conhecido artista local, lançou a música de Carnaval intitulada "Foliã das Ladeiras", uma ode às tradições do Carnapauxis, o renomado Carnaval da região.

O clipe da música já está disponível para apreciação no site www.obidos.net.br, trazendo consigo uma viagem visual pelos Blocos do Carnapauxis. As imagens, capturadas pelos fotógrafos João Canto, Vander Andrade e Mauro Nayan, destacam a efervescência dos dias oficiais do Carnaval, evidenciando a alegria contagiante dos participantes.

A letra de "Foliã das Ladeiras" mergulha nas tradições do Carnapauxis, celebrando a cultura obidense com seus desfiles, danças, e, principalmente, homenageando as foliãs que enriquecem o evento com suas fantasias e amor pelos blocos da cidade.

Délio expressou sua alegria em contribuir para a diversidade do Carnaval local, explicou que a música é mais uma contribuição para a alegria, a criatividade e a diversidade do CARNAPAUXIS. “Este ano a homenagem faz referência às foliãs que enriquecem a cultura obidense com suas danças, fantasias e amor por todos os blocos da cidade”, comentou.

O artista aproveitou para agradecer aos colaboradores que contribuíram para a criação do Clipe: “Quero expressar meu profundo agradecimento ao fotógrafo João Canto e a todos os colaboradores do site obidos.net.br. Eterno agradecimento também ao músico Joelson Araújo, um dos maiores artistas da História da Arte de Óbidos e que contribuiu também com fotografias do seu acervo particular. Feliz carnaval para todos e prosperidade sempre para o Maior Carnaval de Rua da Amazônia.”, finalizou Délio

Veja o Clipe da música....

Ficha Técnica:

Música: “Foliã das Ladeiras”

Letra, Música e intepretação: Déllio Reis Matos de Aquino

www.obidos.net.br