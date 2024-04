Poesia do obidense Ronielson Nunes fará parte da antologia da Vivara Editora Nacional

A poesia "Lembrando Cenas da Minha Infância", do talentoso Ronielson Nunes, natural de Óbidos, está prestes a ganhar destaque nacional. A renomada "Vivara Editora Nacional" anunciou recentemente os resultados da tão aguardada Seleção Poesia Brasileira, Poesia Livre 2024, que contou com um impressionante número de inscrições: 1.740 de poetas vindos de todos os cantos do Brasil.

Dentre os 250 selecionados para integrar a antologia poética, figura o nome de Ronielson Nunes, que conquistou seu lugar com sua emocionante poesia sobre lembranças de sua infância. Sua obra será eternizada na publicação intitulada "Poesia Livre 2024, Seleção Poesia Brasileira, Antologia Poética", que promete reunir o que há de mais expressivo na poesia contemporânea do país.

Para Ronielson Nunes, esta conquista representa não apenas o reconhecimento de seu talento, mas também a oportunidade de compartilhar sua voz e suas vivências com um público mais amplo. Sua poesia, permeada de sensibilidade e nostalgia, promete tocar os corações dos leitores, transportando-os para as memórias de uma infância que ecoam de forma universal.

A expectativa é grande para o lançamento da antologia, que promete ser um marco na trajetória literária de Ronielson Nunes e de todos os poetas selecionados. Enquanto isso, Óbidos aguarda com orgulho e expectativa para celebrar mais uma conquista de seu talentoso filho das letras.

A listagem dos classificados está disponível no SITE.

Veja a poesia:

LEMBRANDO CENAS DA MINHA INFÂNCIA

Ronielson Nunes

Hoje foi dia de arrumar a bagunça

E também de relembrar

Coisas da minha infância

Que me fizeram até chorar

Guardo com muito carinho

Para essa história não se apagar

Recordei de minha mãe na sua máquina Singer

Pedalando para costurar

As pernas de calça que se transformavam em bermudas

E eram nossas roupas para brincar

Lembrei cenas da minha infância

E tenho orgulho de sempre falar

Foi com essa relíquia preciosa

Que mamãe conseguiu nos criar

Ela era fábrica de muitas peças

Que as pessoas até queriam comprar

Hoje guardamos como recordação

Para nossa história guardar e mostrar

Faz parte de nosso acervo

E de nossa luta ela nos faz lembrar.