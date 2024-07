É CÍRIO NA TERRA PAUXI, poesia de Ronielson Nunes

Por Ronielson Nunes



Chegou a mais bela de todas

Sant'Ana vem nos abençoar

É Círio na terra Pauxi

É festa no meu lugar

Fogos estouram no ar

A fé a nos emocionar

O promesseiro pagando a promessa

E o povo todo a cantar

Sant'Ana Mestra e Educadora

Protege o povo daqui

Óbidos está em festa

Com muita gente alegre e feliz

As águas do rio já se agitam

Por onde Sant'Ana vai passar

As barquinhas colore as águas barrentas

Neste estreito do Rio mar

Vamos todos celebrar

Com muita fé e devoção

Viva a senhora Sant'Ana

Protetora deste torrão.

FELIZ CÍRIO A TODOS!