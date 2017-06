COPA OESTE DO PARÁ 2017: Seleção de Óbidos vence a seleção de Alenquer

Aconteceu neste sábado, dia 24, no Estádio Arizão, em Óbidos, o segundo jogo da Seleção de Óbidos na Copa Oeste do Pará, que venceu a Seleção de Alenquer por 4 x 3, em um jogo emocionante. Os obidenses foram prestigiar o jogo Óbidos 4 X 3 Alenquer e lotaram o Estádio Arizão, em seu primeiro jogo em Óbidos.

A partida iniciou com muito estudo entre as duas seleções, sendo que nos minutos iniciais não tiveram maiores emoções, entretanto, com a seleção de Óbidos um pouco melhor, abriu o placar aos 15 minutos com um belo chute de Pelado que bateu na trave e foi para o fundo do barbante, fazendo Óbidos 1 x 0 Alenquer, placar do primeiro tempo.

No segundo tempo, um jogo cheio de alternâncias no placar, iniciou com a seleção de Alenquer indo pra cima da seleção obidense e logo aos 8 min, Baratinha empatou o jogo.

A seleção de Alenquer dominava a partida e voltou a marcar, virando o jogo aos 20 min, fazendo Óbidos 1 X 2 Alenquer, com Baratinha. Nessa altura da partida, um jogador de Alenquer foi expulso por jogada violenta, o que mudou totalmente o jogo.

A partir daí, a estrela Nicoleto, jogador da seleção obidense, brilhou. Marcou aos 27min, empatando o jogo: Óbidos 2 x 2 Alenquer. Aos 34min, Nicoleto voltou a marcar para a seleção de Óbidos, fazendo Óbidos 3 X 2 Alenquer.

Aos 40min, num vacilo da defesa da seleção de Óbidos, a valente seleção de Alenquer empatou o jogo novamente, com Baratinha, fazendo, Óbidos 3 x 3 Alenquer.

Nicoleto, o salvador da seleção obidense, marcou novamente para Óbidos aos 45 min, fazendo Óbidos 4 x 3 Alenquer. Final de jogo.

Com esse resultado, a seleção obidense respirou aliviada e segue firme na Copa Oeste do Pará, com esperança de classificação para a próxima fase e receberá no próximo final de semana a seleção de Oriximiná.

O estádio do Arizão recebeu um bom público com uma renda de R$ 6.748,00.

www.obidos.net.br

Informações de Vander N Andrade e Fotos de Odirlei Santos

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/esporte/25-noticias-de-esporte/1168-copa-oeste-do-para-2017-selecao-de-obidos-vence-a-selecao-de-alenquer#sigProIdaee6320962 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.