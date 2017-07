Copa Oeste do Pará 2017: Seleção de Óbidos empata com Oriximiná

Com o Estádio Arizão, em Óbidos, completamente lotado, a seleção de Óbidos recebeu a seleção da cidade de Oriximiná em seu terceiro jogo pela Copa Oeste do Pará, em uma partida muito disputada, que no final deu empate: Óbidos 1 x 1 Oriximiná.

No primeiro tempo muitas chances de gols foram desperdiçadas por ambas as equipes, principalmente pela Seleção de Óbidos que pressionou o tempo todo, entretanto nenhuma das seleções conseguiu abrir o placar, terminando esta etapa em 0 X 0.

No segundo tempo, o gol só veio sair aos 16 minutos, marcado por Fininho da Seleção de Óbidos, fazendo 1 x 0. Não deu nem tempo da torcida obidense comemorar, pois no minuto seguinte, a Seleção de Oriximiná empatou o jogo com Poraquê, fazendo, Óbidos 1 x 1 Oriximiná. Resultado final do Jogo.

Com esse resultado a Seleção de Óbidos precisa vencer a próxima partida para continuar no campeonato, jogo que será com a seleção de Juruti.

O jogo proporcionou uma renda de R$ 14.200,00.

Fotos de João Canto

