COPA OESTE DO PARÁ 2017: Seleção de Óbidos classificada para a próxima fase

A Seleção de Óbidos empatou em 0 x 0 com a seleção de Juruti no sábado, dia 08, e garantiu a sua classificação para a próxima fase da Copa Oeste do Pará 2017 em segundo lugar da Chave A.

Conheça os resultados dos jogos das outras seleções e os times que se classificaram para a próxima fase do certame, lembrando que os confrontos serão definidos por porteio.

RESULTADOS DOS JOGOS DO FINAL DE SEMANA: JURUTI 0 x 0 ÓBIDOS; ÓRIXIMINÁ 1 x 2 CURUÁ; RUROPOLIS 2 x 2 SANTARÉM; TRAIRÃO 3 x 2 BELTERRA.

Com esses resultados, estão classificadas para a próxima fase as seguintes seleções:

CHAVE A: CURUÁ; ÓBIDOS e JURUTI

CHAVE B: ALMEIRIM e MONTE ALEGRE

CHAVE C: RURÓPOLIS; TRAIRÃO e MOJUI DOS CAMPOS.

Fotos de Dhay.

