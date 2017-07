Continua a Copa Oeste do Pará e seleção de Óbidos jogará contra Juruti dia 29 de julho

Depois do imbróglio referente a regularidade das inscrições das Seleções que disputam a Copa Oeste do Pará, em uma assembleia realizada com os representantes das Seleções e presidente da ADLOP, Edirlúcio Marialva, no auditório da SEMED, em Santarém, nesta segunda-feira, 17 de julho de 2017, foi definido a continuação da Copa Oeste do Pará, sendo que as seleções foram divididas em duas chaves: uma com as seleções federadas (Chave A) e outra com as seleções não federadas (Chave B).

Foi realizado um sorteio com as seis seleções federadas e ficou assim definido:

CHAVE A: Primeira rodada, jogos de ida.

Sábado 29/07 ás 16:30: JURUTI X ÓBIDOS – Em Juruti

Sábado 29/07 às 18:30: ALMEIRIM X SANTARÉM - Em Almeirim

Sábado 29/07 ás 20:00h: ORIXIMINÁ X MONTE ALEGRE – Em Oriximiná

Segunda Rodada: Jogos de volta

Sábado 05/08 ás 18:00H: ÓBIDOS X JURUTI - Em Óbidos

Sábado 05/08 ás 16:30: SANTARÉM X ALMEIRIM – Em Santarém

Sábado 05/08 ás 18:00H: MONTE ALEGRE X ORIXIMINÁ - Em Monte Alegre

O campeão da Chave A fica com direito a disputar o intermunicipal em Belém, o campeão da Chave B, vai disputar o título da copa oeste, ou seja, os vencedores das duas chaves farão a final pra se conhecer o campeão da Copa Oeste do Pará.

CHAVE B:

Primeira rodada jogos de ida.

Sábado 29/07 ás 16:30: CURUÁ X RURÓPOLIS - Em Curuá

Sábado 29/07 ás 16:30: TRAIRÃO X MOJUI - Em Trairão

Segunda rodada jogos de volta.

Sábado 05/08 ás 16:30: RURÓPOLIS X CURUÁ - Em Ruropolis

Sábado 05/08 ás 16:30: MOJUI X TRAIRÃO - Cidade: Mojui

