Seleção de Óbidos empata com Juruti pela 2ª fase da Copa Oeste

A Copa Oeste do Pará retornou neste final de semana, onde a seleção de Óbidos enfrentou a forte equipe de Juruti pela primeira partida da segunda fase do certame empatando em 2 x 2.

Esta primeira partida do mata-mata, aconteceu em Juruti, sendo que no primeiro tempo a seleção de Óbidos partiu pra cima da Seleção de Juruti e logo aos 5min, Max abriu o placar, fazendo Juruti 0 x 1 Óbidos. Mantendo o ritmo a seleção de Óbidos voltou a marcar com Salsichão, aos 7 min, fazendo Óbidos 2 x 0. Marquinho, da camisa 11, desconta para juruti aos 35 minutos. Final da primeira etapa Juruti 1 x 2 Óbidos.

No finalzinho da primeira etapa, Nicoleto, jogador da seleção de Óbidos e Fábio, pela Seleção de juruti foram expulsos, ficando as seleções com 10 jogadores.

No segundo tempo, a seleção de Juruti precisando do resultado, pressionou a seleção de Óbidos e aos 7 minutos, Bacana, marcou para Juruti e empata a partida em 2 x 2. Final do jogo Juruti 2 x 2 Óbidos.

A torcida marcou presença em Juruti e incentivou bastante a seleção obidense e Óbidos poderia ter saído desse primeiro jogo com uma vitória, mais as circunstâncias da partida não foram favorável, retorna para Óbidos com um resultado razoável para a segunda partida que acontecerá no Estádio Arizão, em Óbidos, no próximo final de semana.

www.obidos.com.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.