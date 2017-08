COPA OESTE DO PARÁ 2017: Seleção de Óbidos se classifica para a Semifinal

Com o Estádio Arizão totalmente lotado, aconteceu neste sábado, dia 05, em Óbidos, a segunda partida entre a Seleção de Óbidos X Juruti, pela Copa Oeste do Pará 2017, sendo que a seleção de Óbidos venceu por 2 x 0 e se classificou para a semifinal do certame.

O primeiro tempo do jogo foi muito movimentado, pois as duas equipes precisavam vencer para passar para a próxima fase, haja vista que a primeira partida terminou empatado em 2 x 2. A seleção de Óbidos começou a dominar a partida a partir dos 10min, perdeu várias chances de gols, mas aos 30 minutos, Fino, abriu o placar fazendo: Óbidos 1 x 0 Juruti. Após o gol, a equipe de Juruti foi pra cima da seleção obidense e sem muita organização, não conseguiu o empate. No finalzinho desta etapa, a seleção de Óbidos pressionou bastante Juruti, mas não conseguiu ampliar o placar, perdendo várias oportunidades. Fim do primeiro tempo: Óbidos 1 x 0 Juruti.

No segundo tempo, nos minutos iniciais, a seleção de Juruti pressionou bastante Óbidos, obrigando o goleiro obidense, Jalico, fazer várias defesas difíceis; entretanto foi Jean, aos 19 min, que ampliou o placar para a seleção obidense, fazendo Óbidos 2 x 0 Juruti. Nos minutos seguintes houve muita alternância dos ataques entre as duas seleções, entretanto o placar não mudou até o final do jogo: Óbidos 2 x 0 Juruti.

Com essa vitória, a seleção de Óbidos está classificada para a semifinal da Copa Oeste do Pará 2017 e enfrentará a seleção de Almeirim, no próximo final de semana, em Almeirim, sendo que, a segunda partida acontecerá em Óbidos.

RESUMO DO JOGO

ÓBIDOS: Jalico, Eder, Paulinho, Bicudo, Duruti, Esquerdinha, Bahia, Fino (1 gol), Belo, Max, e Jean (1 gol);

JURUTI: Tiel, Dieguinho, Rodrigo, Civam, Rai, Kelvis, Deleon, Quedison, Bagana,

Marquinho e Darta.

www.obidos.net.br

Fotos de Vander N Andrade

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/esporte/25-noticias-de-esporte/1260-copa-oeste-do-para-2017-selecao-de-obidos-se-classifica-para-a-semifinal#sigProId07802bc2a2 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.