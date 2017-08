Copa Oeste do Pará  2017: Seleção de Óbidos empata com Almeirim

A Copa Oeste do Pará 2017 teve prosseguimento neste sábado, dia 12, e a Seleção de Óbidos enfrentou a Seleção de Almeirim no estádio Albertão, em Almeirim, na primeira partida da semifinal, Grupo A, e o jogo terminou empatado: Almeirim 1 x 1 Óbidos.

No primeiro tempo, o jogo iniciou sem muitas chances de gols para as duas seleções, somete aos 25 minutos, em um cruzamento, Pitibul aproveitou a chance e abriu o placar para Almeirim. Fazendo Almeirim 1 x 0 Óbidos, placar da primeira etapa.

No segundo tempo, a seleção de Óbidos voltou pressionando Almeirim e Nicoleto, aos 09 minutos conseguiu marcar para Óbidos empatando a partida. Almeirim 1 x 1 Óbidos. A partir daí Almeirim pressionou muito a seleção obidense, que soube se defender e a partida terminou empatada: Almeirim 1 x 1 Óbidos.

Para Renildo Andrade, Técnico de Óbidos comentou: “Foi um jogo muito difícil, mas conseguimos um empate, resultado que é muito favorável para a seleção de Óbidos e agora vamos decidir em casa”.

No próximo sábado, dia 19, acontecerá a segunda partida da semifinal, em Óbidos, no estádio Arizão, partida que decidirá qual seleção irá para a final da Copa Oeste do Pará 2017.

