O time do Amazonas é Campeão da Copa da Amizade em Óbidos

A Copa da Amizade, organizada pela Liga Desportiva Obidense, foi realizada em Óbidos e reuniu equipes de vários bairros da cidade, as quais disputaram a fase de classificação no primeiro semestre de 2017, sendo que as equipes do Amazonas e Nápoli de Terezinha conseguiram vaga para a grande final que aconteceu nesta terça-feira, dia 15, no estádio Arizão, sendo que o time do Amazonas foi o grande Campeão do certame, de forma invicta, vencendo o Nápoli pro 3 x 0.

O time do Amazonas dominou o jogo do início ao fim da partida ditando o ritmo do jogo. Amazonas abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo, num contra-ataque, onde Nicoleto recebeu a bola, livrou-se de seu marcador e mandou o foguete, sem chance pro Goleiro Jalico, que nada pode fazer. Assim acabou o primeiro tempo: Amazonas 1 x 0 Nápoli

No segundo tempo, novamente o time do Amazonas dominou o jogo e marcou mais dois gols, fazendo: Amazonas 3 x 0 Nápoli, placar do jogo, que deu o Título da Copa da Amizade ao time do Amazonas.

Time do Amazonas foi campeão com: Fabinho, Macalé depois Eder, Paulinho, Carleno, Vaguinho, Duruti, Beri depois Pãozinho, Franque depois Kim, Bahia, Nicoleto, bomba depois Danielzinho.

Ainda ficaram no banco: Felipe o segundo goleiro, Thiaguinho, Cristian, Querré, Pato e Pretinho.

Fotos de Vander N Andrade



